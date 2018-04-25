С сегодняшнего дня трансжиров в продуктах должно быть меньше

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В Литве ввели ограничение на количество трансжиров во всех продуктах, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Новые требования к содержанию трансжиров вступают в силу с 1 ноября 2019 года.

Это требование теперь применяется не только к продуктам на полках магазинов, но и к продукции предприятий общественного питания. Исключение составляют животные жиры и продукты с естественным содержанием трансжиров.

Согласно законопроекту, количество трансжиров теперь должно равняться 2 граммам на 100 граммов всего жира. В продуктах с низким содержанием жира (то есть до трех процентов), количество транжиров может достигать 10 граммов в 100 граммах жира.

Это положение будет охватывать только продукты промышленного производства и предприятия общественного питания.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярега сказал, для подготовки к изменениям было достаточно времени, поскольку постановление, устанавливающее максимальные уровни содержания трансжиров в пищевых продуктах, было подписано два года назад. Постановление направлено на улучшение здоровья и питания населения Литвы.

Согласно многочисленным исследованиям, трансжиры оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье и могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, а также рак, диабет и ожирение, и могут в том числе оказывать вредное воздействие на беременность и развитие плода.

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), организм человека должен получать от трансжиров не более процента суточной нормы общего энергопотребления (около двух-трех граммов трансжиров). В 2009 году ВОЗ пересмотрела эту рекомендацию и рекомендовала полностью удалить промышленные трансжиры из продуктов питания. Во многих странах промышленные трансжиры либо запрещены, либо серьезно ограничены.

Для информирования потребителей о наличии и уровне содержания трансжиров в продуктах питания во многих странах принята обязательная и добровольная маркировка: показатель уровня трансжиров указывается в таблице питательной ценности.

Также важно отметить, что в апреле этого года ЕК приняла постановление, в котором говорится, что количество трансжиров, кроме тех, которые естественным образом содержатся в животном жире, не должно превышать 2 грамм на 100 грамм жира. Таким образом, Литва и некоторые другие европейские страны, такие как Дания, Латвия , являются пионерами в этой области. С 1 апреля 2021 года положение о регулировании содержания трасжиров станут обязательными для всех стран ЕС.

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