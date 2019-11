Сеть умилила самая маленькая кошка в мире

В Сети появилось видео с самой маленькой в мире дикой кошкой. Ролик появился на официальной странице ВВС в Twitter.

На кадрах запечатлена ржавая или пятнисто-рыжая кошка, обитающая в Индии и Шри-Ланке. Она является самой маленькой кошкой на континенте и претендует на звание таковой в мире.

Длина тела взрослой ржавой кошки от 35 до 48 см, длина хвоста от 15 до 30 см. Взрослая особь может весить от 900 граммов до полутора килограмм.

Say hello to the world's smallest cat!#NationalCatDaypic.twitter.com/phQM3PYnGx