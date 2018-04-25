В Латвии могут отменить фоторадары

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Госбюждет получает от штрафов, выписанных с помощью стационарных фоторадаров, меньшее финансирование, чем планировалось изначально, поэтому дальнейшая работа действующих фоторадаров и покупка новых оказались под вопросом, сообщил LETA госсекретарь Министерства внутренних дел Дмитрий Трофимов.

Чиновник пояснил, что государство получает меньше средств от этих штрафов из-за ремонтных работ на центральных шоссе и улицах, которые заставляют водителей снижать скорость в местах, где расположены фоторадары. Кроме того, дисциплина водителей в соблюдении правил дорожного движения в целом выросла.

Улучшения в безопасности дорожного движения приветствуются, но, учитывая вышесказанное, Министерство внутренних дел и Министерство финансов в настоящее время обсуждают будущую работу существующих фоторадаров.

Несмотря на решение правительства о том, что радары первой очереди продолжат работать, финансирование для этой цели отсутствует. Если соглашение по этому вопросу не будет достигнуто, дальнейшая судьба фоторадаров под вопросом и, возможно, потребуется их демонтировать, пояснил госсекретарь Министерства внутренних дел.

Что касается ранее заявленной установки еще 50 фоторадаров и 50 муляжей фоторадаров, Трофимов сообщил, что на этот проект средств выделено не было, и он будет отложен.

В настоящее время на дорогах Латвии установлено 100 стационарных фоторадаров, а в распоряжении Государственной полиции — 12 мобильных фоторадаров.