Maxima утилизировала 160 тонн мяса, понесла 0,5 млн евро убытков

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Одна из крупнейших торговых сетей Maxima, которая продала около 11 тонн вероятно заражённой сальмонеллой мяса предприятия Biovela и продуктов из него, утверждает, что утилизировала в общей сложности примерно 160 тонн мяса разных поставщиков – всю свежую мясную продукцию, находившуюся в магазинах 7 февраля.

Представитель Maxima Эрнеста Дапкене сообщила BNS, что после остановки торговли всем мясом 7 февраля уже утилизировано или еще утилизируется почти 160 тонн мяса, компания понесла примерно 0,5 млн евро убытков.

«В эти убытки входят и рабочее время работников, и цена на мясо, и утраченные доходы, и утилизация мяса», – сказала BNS Э. Дапкене.

По её словам, решение об утилизации мяса из всех магазинов было принято потому, что положительные результаты были получены из разных цехов и складов.