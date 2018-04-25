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Maxima утилизировала 160 тонн мяса, понесла 0,5 млн евро убытков

  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Одна из крупнейших торговых сетей Maxima, которая продала около 11 тонн вероятно заражённой сальмонеллой мяса предприятия Biovela и продуктов из него, утверждает, что утилизировала в общей сложности примерно 160 тонн мяса разных поставщиков – всю свежую мясную продукцию, находившуюся в магазинах 7 февраля.

Представитель Maxima Эрнеста Дапкене сообщила BNS, что после остановки торговли всем мясом 7 февраля уже утилизировано или еще утилизируется почти 160 тонн мяса, компания понесла примерно 0,5 млн евро убытков.

«В эти убытки входят и рабочее время работников, и цена на мясо, и утраченные доходы, и утилизация мяса», – сказала BNS Э. Дапкене.

По её словам, решение об утилизации мяса из всех магазинов было принято потому, что положительные результаты были получены из разных цехов и складов.

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«Получая результаты взятых в разных местах, в разное время проб (продукции – ред.) одного поставщика, в данном случае – Biovela, которые показывали микробиологическое загрязнение, мы решили превентивно убрать свежее мясо и маринованные полуфабрикаты из него из всех своих магазинов, даже из тех, где не брались пробы», – сказала Э. Дапкене.

Она также сказала, что специалисты по качеству предприятия рекомендовали утилизировать всю продукцию, потому что заражённое мясо могло соприкасаться с другим мясом при производстве колбасок или мариновании мяса.

Э. Дапкене также информировала, что утилизацией всего мяса занимается вильнюсское предприятие Horeca sprendimai.

По её словам, это первый случай и в деятельности Maxima, и вообще в Литве.

Biovela во вторник сообщила, что предположительно заражённое сальмонеллой мясо попало только в магазины торговой сети Maxima.

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