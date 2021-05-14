Меняются телевизионные частоты

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В регионах Вильнюса, Клайпеды и Биржай в мае и июне изменятся телевизионные частоты, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций Литвы.

В части республики планируется изменить радиочастоты, используемые для цифрового наземного телевидения, поэтому жители, которые смотрят программы с использованием наружных или комнатных антенн и хотят продолжать смотреть все незакодированные программы цифрового наземного телевидения, должны будут выполнить поиск телеканалов заново.

Планируется изменить радиочастоты, используемые для передачи программ цифрового наземного телевидения, 11 и 18 мая в Клайпедском регионе, 13 мая – в Биржайском районе, 1 июня – в Вильнюсском регионе. Телевизионные частоты меняются, чтобы освободить радиочастотный диапазон 700 мегагерц, который будет использоваться для услуг мобильной связи.

Другие телевизионные платформы (такие, как умное телевидение (SMART), кабельное, спутниковое телевидение) не будут затронуты. Ожидается, что изменение частот коснутся почти 46 процентов литовских цифровых наземных телевизионных пользователей.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ