Продлена программа по переселению беженцев

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Литва продлила до конца этого года программу переселения беженцев, ранее ее планировалось завершить 30 июня, сообщает BNS. Правительство одобрило проект, подготовленный МВД, который предусматривает продолжение переселения беженцев в рамках соглашения Евросоюза от 2015 года, в котором намечено, что Литва примет 1077 беженцев из третьих стран, находящихся в Евросоюзе.

В последние месяцы сократилась миграция, и Литве не приходилось выполнять обязательства «в полном объеме», то есть переселены лишь 499 человек. «Однако из солидарности с государствами, которые все еще испытывают большой груз, потребность остается», – заверяет министерство.

В предыдущий раз правительство продлило срок в декабре 2019 года. Тогда сообщалось, что переселены 490 беженцев, основная часть которых покинула Литву и уехала в другие государства ЕС. Планировалось, что с учетом средств Фонда на предоставление убежища и интеграции в ЕС Литва до конца этого года могла бы принять еще 88 человек из государств-членов ЕС и 18 лиц напрямую из третьих стран. Отмечается, что сама Еврокомиссия, координирующая переселение беженцев, констатировала, что пандемия COVID-19 повлияла «не только на реализацию обязательств Евросоюза, но и на масштабы освоения средств фонда», поэтому на полгода продлеваются и сроки использования помощи.

В данный момент осуществляются процедуры по переселению в Литву из Италии шести лиц, четырех несовершеннолетних из Греции, семи лиц из Сирии, 17 жителей Эритреи из эфиопского лагеря беженцев, а также пяти лиц с Мальты.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ