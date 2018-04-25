default image
Пять поставщиков Ikea останавливают закупку продукции Grigeo Klaipeda

Подробнее...
default image
Украина вошла в ТОП-стран, нарушающих интеллектуальную собственность

Подробнее...
default image
Мэрия Каунаса расторгает договор о реконструкции стадиона с турецкой компанией

Подробнее...
default image
Финляндия усилит контроль на границе с Россией

Подробнее...
default image
Подозрения Grigeo в связи с загрязнениями будут предъявлены на следующей неделе

Подробнее...
default image
В ЕС отметили резкое падение нелегальной миграции

Подробнее...
default image
Глава BKT: погрузки порта сокращаются не из-за белорусских удобрений

Подробнее...
default image
Латвийцы ездят в Литву не только за горючим, но и за едой

Подробнее...
default image
За неделю на дорогах страны погибли 3 человека

Подробнее...
default image
Украденные в Дрездене сокровища преступники выставили на продажу

Подробнее...
default image
В Аргентине могут ввести туристический доллар

Подробнее...
default image
Из бюджета Пентагона – странам Балтии

Подробнее...
default image
Новые гримасы «тени»

Подробнее...
default image
Пиксис

Подробнее...
default image
К нам едет «Ревизор»

Подробнее...
default image
«Любовь и прочее вранье»

Подробнее...
default image
Великобритания и Ирландия разработали проект соглашения по правительству Северной Ирландии

Подробнее...
default image
В рамках расследования двойного качества проверяются пять пищевых продуктов

Подробнее...
default image
В столице Польши создают Музей Варшавского гетто

Подробнее...
default image
Д.Матулёниса предлагается назначить послом в НАТО

Подробнее...
TOP,Новости,Регионы

Мэрия Каунаса расторгает договор о реконструкции стадиона с турецкой компанией

  • Фото BFL/Teodoras Biliūnas

В пятницу самоуправление второго по величине литовского города Каунаса заявило, что расторгает договор о реконструкции Каунасского стадиона с турецкой компанией Kayi Construction.

Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис сказал, что представители турецкой компании израсходовали весь предоставленный им кредит доверия.

«Мы предоставили достаточно шансов и времени для решения возникших проблем, чтобы работы продолжались слаженно, однако мы видим, что они этим не воспользовались. Сейчас город перенимает инициативу. Мы должны обеспечить продолжение строительства стадиона и успешное его завершение», – отметил в пресс-релизе мэр Каунаса.

«Конкурс нового подрядчика потребует времени, но мы сделаем все, чтобы неизбежная пауза в работах была как можно более короткой», – добавил он.

реклама

Адвокат Kayi Construction Гинтарас Ченяускас сообщил BNS, что компания рассматривает возможность обжаловать решение властей Каунаса в суде.  

«Мы анализируем и оцениваем основания для расторжения договора и полученное извещение. Тогда решим, идти ли в суд, или нет», – сказал адвокат.

Не выполнили обязательства

Договор расторгается после того, как 52 гражданина Турции, работающие на строительстве, в конце этого года объявили забастовку в связи с тысячными задолженностями по зарплатам. 

Мэрия отметила, что в пятницу известила Kayi Construction о начале процедуры расторжения договора. Одним из мотивов расторжения является несоблюдение графика.  

По утверждению самоуправления, подрядчик обязался привезти из Турции 400 турецких работников и основную часть строительной техники, однако таких строительных мощностей на площадке до сих пор не было, а строительная техника арендовалась у действующих в Литве субподрядчиков. 

Кроме того, мэрия Каунаса получила претензии кредиторов, адресованные туркам, в связи с задержками с расчетами за строительные материалы, проектировочные работы и прочие услуги. Неоплаченной осталась и еда, поставлявшаяся рабочим. 

С большинством субподрядчиков в рамках трехсторонних договоров рассчитывается самое Каунасское самоуправление. Турецкой компании за все проведенные и сданные заказчику работы также полностью заплачено. 

Мэрия намерена взыскать гарантию в размере 2 млн евро за несоблюдение существенных условий договора. 

Kayi Construction: будем решать, как поступить

Заместитель менеджера Kayi Construction по проектам Альпер Дедеоглу сказал BNS, что информация о расторжении договора ему известна пока только из СМИ.

«Я знаю об этом из СМИ, пока мы не получили официальной информации. Думаю, что мы быстро ее получим, потому что вижу эту новость на многих каналах», – сказал он.

По словам А. Дедеоглу, решение о том, что делать дальше, будет приниматься после консультаций с руководством компании.

«Посмотрим, каким будет следующий шаг», – сказал представитель турецкой компании.

По его словам, работы на стадионе в последнее время не проводились из-за проблем с проектом.

«Мы встречались с представителями самоуправления на прошлой и на этой неделе, проблемы нам известны. Кроме того, два дня назад мы остановили работы, потому что были проблемы с техническим проектом», – сказал А. Дедеоглу.

Нового подрядчика предполагается найти в течение нескольких месяцев

Планировалось, что строительство стадиона завершится уже весной этого года, однако, когда выяснилось, что придется сносить и возводить заново часть перекрытий, работы затянулись, возможно, их удастся завершить в этом году. 

По данным мэрии, пока выполнено лишь около четверти всех работ: завершен снос старых конструкций стадиона, выведены инженерные коммуникации, началось строительство подземной автомобильной стоянки, VIP-трибун.

«Неспособность турецкой компании управлять процессами оказало прямое влияние на темпы строительства. Досадно, что из-за этого тратится драгоценное время, поэтому ждать дольше больше никаких возможностей нет. Мы надеемся, что новый подрядчик выполнит оставшиеся работы не только качественно, но и максимально быстро», – говорит директор администрации Каунасского самоуправления Вилюс Шиляускас.

После расторжения договора будет объявлен новый конкурс на работы подряда. Компанию, которая завершит реконструкцию стадиона после расторжения договора с прежней компанией, предполагается найти в течение нескольких месяцев.

Договор о реконструкции Каунасского стадиона с турецкой компанией был подписан в июне 2018 года, стоимость работ составляла 34,95 млн евро.

После реконструкции число мест на стадионе увеличится с 9,5 тыс. до 15 тыс., а все трибуны будут находиться под крышей.

На стадионе будет современное покрытие с подогревом, он будет соответствовать требованиям самой высокой, четвертой категории УЕФА.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600