Мероприятия в Вильнюсе

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Страна детей

2019-11-22 — 2019-11-24

Литовский выставочный и конференц-центр «Litexpo», Laisvės pr. 5

www.litexpo.lt

Выставка «Страна детей» — единственная специализированная выставка для будущих и молодых родителей о малышах и детях дошкольного возраста, об их развитии и воспитании. Выставка — одна из наиболее ожидаемых и посещаемых мероприятий для всей семьи. Каждый год выставку посещает множество детей, родителей и даже бабушек и дедушек, которые с удовольствием погружаются в детские шалости. Здесь каждый родитель может найти ответы на вопросы — как растить здорового и счастливого ребенка, как его воспитывать и развивать. Это интерактивное, живое мероприятие о важнейших жизненных ценностях – это семья, дети, любовь, общение и взаимопонимание.

Международный фестиваль анимационных фильмов «Tindirindis»

2019-11-28 — 2019-12-01

Бесплатно

Международный фестиваль анимационных фильмов «Tindirindis» — это арена некоммерческих фильмов. Миссия фестиваля – как можно шире представить спектр мировой анимации, работы представителей различных стилей и школ, продемонстрировать анимацию, которая стимулирует творчество. Программа фестиваля многосторонняя, представляющая произведения известных в мире режиссеров, дебютантов, студентов, немалая часть произведений получила номинации и призы различных международных фестивалей. Подробная информация: www.tindirindis.lt

«200 ботинок – 700 лет»: истории и о людях, и о ботинках

2019-10-16 — 2020-02-09

Артиллерийский бастион городской оборонительной стены, Bokšto g. 20

www.lnm.lt

Выставка, проходящая в Вильнюсе, в бастионе городской оборонительной стены, покажет, какую обувь с XII по XVIII век носили представители городской знати и рядовые жители, какова была мода на обувь, откуда она приходила и что на нее влияло. Здесь каждый экспонат рассказывает о привычках и предпочтениях жителей Гданьска, Вильнюса, Каунаса, Клайпеды и Кярнаве, их статусе, трудных временах и любовных историях. Подлинные инструменты и реконструкции ботинок представят сапожное ремесло и его эволюцию. Другой очень яркий тематический рассказ данной выставки – детская обувь, которая во время различных раскопок попадается достаточно редко.

Происхождение видов. ДНК 90-х

2019-10-05 — 2020-02-23

MO музей, Pylimo g. 17

www.momuziejus.lt

Как дикие и наполненные эйфорией 90-е изменили нас и наше мышление? На этой выставке по-новому и интерактивно представлено уже ставшее историей 10-е десятилетие Литвы – десятилетие больших переломов и перемен, сформировавшее нас. Выставка открывает противоречивость времени (годины) – и эйфорию, и сложность трансформации, а также общество в начале образования государства. Взгляд на то, кем мы являится. Объединятся искусство, культура и истории из повседневной жизни того времени. Рядом с музыкой, модой, рынком и экономикой Гарюнай, зародившейся мафией и поп-культурой появляется и существует коллекция МО этого периода: видеофильмы, инсталляции, перформансы, живопись.

Черчу свою карту

2019-10-24 — 2020-01-15

Вильнюсская художественная галерея для детей и молодежи, Vilniaus g. 39/6

www.vaikugalerija.lt

Бесплатно

Выставка «Черчу свою карту» – это попытка показать многослойный и интенсивный мир творчества Кристины Норвилайте-Генюшене. Художник закончила Вильнюсскую художественную академию по специальности графика, но не ограничивает традиционный язык графики пределами бумаги.

Шедевры моды ХХ века

2019-10-22 — 2020-08-30

Музей декоративно-прикладного искусства и дизайна, Arsenalo g. 3A

www.ldm.lt

Литовский художественный музей в сотрудничестве с Фондом Александра Васильева организует выставку коллекции известного историка моды Александра Васильева вот уже в двенадцатый раз. Сегодня она посвящена столетию мировой моды. Осматривая выставку, посетители смогут наблюдать крупнейшие преобразования моды, имевшие место в течение всего ХХ века. Экспозиция разделена на отделы, отражающие важнейшие моменты развития моды