Местный гид

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

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Если вы предпочитаете познавать город с личным гидом, почему бы не взять чашку кофе или не посетить достопримечательности города с нашими дружелюбными местными жителями, участвующими в программе «Знакомство с местным населением»?

Они могут поделиться с вами своими секретами о Вильнюсе, показать свои любимые места в окрестностях города и рассказать, каково это жить в литовской столице.

Встречи с местными жителями проводятся ежедневно, отправной точкой является туристический информационный центр. Добровольцы разных возрастов и профессий подали свои заявки, чтобы встретиться с вами и провести некоторое время вместе.

Не стесняйтесь поговорить с ними о городе, развлечениях, местах вдали от привычных маршрутов, их любимых кафе или о чем-нибудь еще. Наши местные жители могут помочь вам сделать открытия, основанные на ваших вкусах, и, прежде всего, позаботиться о том, чтобы вам приятно было проводить время в Вильнюсе!

Чтобы встретиться с местным жителем, зарегистрируйтесь на www.vilnius-tourism.lt.