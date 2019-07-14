Самые известные братья среди футболистов

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Как известно, многие дети растут на примере своих родителей или родственников. Неудивительно, что любовь к футболу также передается в семье от поколения к поколению. По этой причине нередки случаи, когда сыновья величайших в прошлом футболистов идут по стопам отцов (Зидан, Веа, Клюйверт и многие другие).

Впрочем, существуют также семьи, в которых в футбол уходит едва ли не целое подрастающее поколение.

Андре и Джордан Айю. Андре Айю, равно как и его младший брат Джордан, родились на территории Франции в семье легендарного в прошлом футболиста из Ганы Абеди Пеле (Айю). Оба прошли через академию «Марселя» и именно в этом французском клубе стали профессионалами.

Джордан Айю младше Андре на 2 года, и он, в отличие от брата, с юношеского возраста начал выступать за младшие сборные Ганы. Андре же сперва провел несколько матчей за сборную Франции U-18, но затем принял решение играть за историческую родину. Ныне оба брата Айю являются футболистами национальной сборной Ганы – Андре провел в ее рядах 80 матчей и забил 14 голов, а на счету Джордана 52 поединка и 13 забитых мячей.

Большего признания и успехов в футболе добился Андре. В августе 2016 года «Вест Хэм» заплатил за него 24 миллиона евро, что является самой дорогой суммой, уплаченной за этого вингера в его профессиональной карьере. Что касается Джордана, то максимум, который за него платили, – 12 миллионов евро. Именно столько отдала «Астон Вилла» в 2015 году «Лорьяну» за право подписать контракт с младшим Айю.

Завершившийся сезон Андре Айю провел на правах аренды из «Суонси» за «Фенербахче», а Джордан – в «Кристал Пэлас».

К слову, есть в семье Айю еще один профессиональный футболист – старший брат Андре и Джордана 31-летний Ибраим Айю, однако его карьера не стала столь яркой, как у более талантливых родственников. С 2016 года Ибраим Айю выступает за гибралтарскую «Европу».

Коло и Яя Туре. Родившиеся в ивуарийском городе Буаке братья Туре смогли оставить серьезный след в европейском футболе. Младший Яя еще в 2001 году смог перебраться в Бельгию, где начал делать первые шаги в составе «Беверена». А спустя год на Старый континент перебрался и старший Коло, однако не в ряды какого-то середняка, а сразу в лондонский «Арсенал».

В стане «канониров» Коло Туре выиграл немало трофеев, а всего провел 329 матчей и составил одну из самых надежных оборонительных связок в истории Премьер-лиги с Солом Кэмпбеллом. В 2009 году за 18,7 миллиона евро Коло Туре выкупил «Манчестер Сити», где он провел три сезона, после чего такое же количество времени отыграл за «Ливерпуль». Последним клубом в игровой карьере Коло Туре стал «Селтик». В августе 2017 года Туре-старший завершил карьеру игрока и ныне работает в тренерском штабе «Лестера».

Яя Туре удалось сделать еще более громкую карьеру, чем его старшему брату. После «Беверена» этот хавбек сезон провел на Украине в рядах донецкого «Металлурга», а затем переехал в Грецию в «Олимпиакос». Впрочем, и там не задержался и через сезон был продан в «Монако», который, в свою очередь, еще спустя один год отпустил Яя за 9 миллионов евро в «Барселону». В рядах каталонского клуба Яя Туре раскрылся во всей красе, став одним из топовых игроков центра поля своего времени. Не зря богатый и амбициозный «Манчестер Сити» летом 2010 года отвалил 30 миллионов евро на его приобретение у каталонцев. В стане «горожан» Яя Туре стал одним из основополагающих футболистов команды на долгие восемь лет. После ухода из «Манчестер Сити» ненадолго вернулся в «Олимпиакос», а с конца минувшего года пребывает в статусе свободного агента, и не исключено, что вскоре завершит карьеру, ведь Яя уже 36 лет.

Был в семье Туре еще один брат, ставший футболистом. Его имя Ибрагим Туре. Он являлся младшим после Коло и Яя, но сделать такую же яркую карьеру не смог. Летом 2014 года Ибрагим Туре скончался от рака. Ему было лишь 28 лет…

Эден и Торган Азары. Один из топ-игроков современности Эден Азар родился в семье профессиональных футболистов. Мать и отец Эдена играли в футбол, хотя первой и пришлось попрощаться с карьерой из-за беременности. Чуть позднее в семье Азар появилось еще три мальчика – Торган, Килиан и Итан.

Самую яркую карьеру пока удалось сделать Эдену Азару. Он засверкал во Франции в составе «Лилля», став с «догами» чемпионом страны, а летом 2012 года за 35 миллионов евро переехал в «Челси». В Англии Эден Азар смог выйти еще на более высокий уровень, а также стал беспрекословным лидером и авторитетом в рядах национальной сборной Бельгии. За Эденом Азаром длительное время гонялись многие топ-клубы континента, пока наконец не так давно этого хавбека у «Челси» смог выкупить «Реал». Мадридцам пришлось потратить на сделку 100 миллионов евро.

Торган Азар также является известной фигурой на европейской футбольной арене. Он выступал в «Лансе», а в 2012 году вместе со старшим братом перебрался в «Челси» за скромные 500 тысяч евро. Проявить себя в Англии, подобно Эдену, у Торгана Азара не вышло, зато в Германии этот хавбек нашел себя в полном смысле этого утверждения. С лета 2015 года по конец сезона-2018/19 Торган Азар был одним из лидеров «Боруссии» Менхенгладбах, но в следующем чемпионате будет играть уже за другую «Боруссию» — та, которая представляет Дортмунд. «Желто-черные» заплатили за Торгана Азара 25,5 миллиона евро и связывают с ним немалые надежды.

Что касается Килиана и Итана, то оба они не так известны в футболе, как старшие братья. Первый ныне выступает за «Серкль Брюгге», а второй, которому пока лишь 16 лет, набивает первые шишки в академии «Тюбизе».

Кевин-Принс и Жером Боатенги. Кевин-Принс и Жером Боатенги являются сводными братьями. У них общий отец, но разные матери. Кевин-Принс на год старше Жерома и пробивался в большой футбол через все сложности жизни, так как воспитывался лишь одной матерью. В одном из своих интервью Кевин-Принс признавался, что в тех условиях, в которых он рос, у него было лишь два варианта – стать либо бандитом, либо футболистом. К счастью, увеличивать за счет себя количество преступников Кевин-Принс не стал.

За свою карьеру Кевин-Принс Боатенг успел поиграть за многие клубы из Германии, Англии, Италии и Испании. В августе 2013 года «Шальке» выплатил за Кевина-Принса 10 миллионов евро «Милану», что стало самой дорогой суммой отступных, заплаченных за этого футболиста в его карьере. В январе 2019 года хавбека достаточно неожиданно из «Сассуоло» арендовала «Барселона». Однако закрепиться в каталонском гранде Кевин-Принс не смог и в июле вернется в итальянский клуб.

Жерому Боатенгу повезло чуть больше, как в жизни, так и в футболе. Он меньше скитался по клубам, поиграв только за «Герту», «Гамбург», «Манчестер Сити» и «Баварию». В стане мюнхенцев Жером Боатенг осел с лета 2011 года, когда за него было уплачено 13,5 миллиона евро. Имеет на своем счету огромное количество трофеев, в том числе 7 титулов чемпиона Германии, а также победу в Лиге чемпионов-2012/13.

Интересно, что Кевин-Принс и Жером Боатенги выступали за разные национальные команды, хотя оба прошли все возрастные группы юношеских и молодежную сборные Германии. В итоге Жером Боатенг провел 76 матчей (1 гол) за Бундестим, а вот Кевин-Принс выступал за Гану – родину его отца, хотя и отыграл только 15 поединков (2 гола).

У Кевина-Принса Боатенга есть родной брат Джордж, который в довольно раннем возрасте имел проблемы с законом, но ныне является одним из ассистентов главного тренера «Бранденбурга».

Поль, Флорентен и Матиас Погбы. Пожалуй, самой яркой и известной «братвой» современного футбола является трио Погба – Поль, Флорентен и Матиас. Первый – самый известный и талантливый из всех, хотя и является младшим. Двое других – близнецы, которые появились на свет за 2,5 года до Поля.

Безусловно, с точки зрения футбольного авторитета и известности, речь следует вести только о Поле Погбе. Он смог добиться значительно успеха, поиграв за «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», а также являясь некоторое время самым дорогим футболистом планеты (летом 2016 года манкунианцы заплатили туринцам за хавбека 105 миллионов евро). Кроме того, Поль Погба становился вице-чемпионом Европы и чемпионом мира в составе национальной сборной Франции.

Флорентен и Матиас Погбы и близко не достигли такого уровня. Они оба выступают за национальную сборную Гвинеи, на территории которой и родились (Поль появился на свет уже во Франции). Ныне Флорентен Погба выступает в США за «Атланту Юнайтед», а Матиас – во Франции за «Тур». Впрочем, благодаря младшему брату и Флорентен, и Матиас Погбы часто оказываются на футбольных тусовках, а также в объективах фото- и видеокамер. Тот случай, когда между братьями действительно существует очень близкая и плотная родственная связь, а футбол позволяет делать ее более видимой для миллионов болельщиков по всему миру.

Подготовлено по сообщениям СМИ