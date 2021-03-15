Место для нового военного полигона будут искать по всей Литве

«Новый полигон Вооруженных сил Литвы остается проектом государственной важности, поскольку для модернизирующейся литовской армии, а также для дислоцированных в нашей стране и прибывающих на учения союзников требуется больше места для военной подготовки», – сказал А. Анушаускас.

В конце марта литовская армия намерена подготовить анализ, который поможет в формулировании технической спецификации исследования потенциала. В этом документе будут предусмотрены данные, необходимые для выбора территории.

В прошлом году было проведено исследование потенциала при поиске территории в 20 тыс. гектаров в Западной Литве, чтобы на ней могли маневрировать боевая группа в размере батальона и можно было проводить учебные стрельбы. Было избрано рядом с Тельшяй и Куршенай. Однако местные жители стали протестовать против таких планов, переживая по поводу лишения их обрабатываемых сельхозземель.

Первого февраля Минобороны заявило об отзыве резервации территории под полигон в Западной Литве.

Литовской армии требуется новый полигон, чтобы обеспечить надлежащие условия для тренировок литовских военных и союзников по НАТО. Крупнейшие полигоны в Пабраде и Гайжюнай стали малы с укреплением литовской армии и ростом количества союзнических сил, а их расширение практически невозможно.