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Место жительства в Великобритании зарегистрировали почти 60 тыс. латышей

Фото pixabay.com

Место жительства в Великобритании зарегистрировали 57 600 граждан Латвии, сообщил LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел Янис Бекерис.

Несмотря на то, что Евросовет продлил срок выхода Великобритании из ЕС, МИД призывает граждан Латвии в Великобритании регистрировать постоянное место жительства в этой стране на сайте МВД. 

МИД располагает данными о регистрации граждан Латвии до 30 сентября. Новейшая информация ожидается в начале ноября, рассказал Бекерис.

Регистрация необходима, потому что она юридически доказывает право граждан Латвии находиться в Великобритании, а также обеспечивает и в дальнейшем получение всех прав и гарантий для живущих и работающих в этой стране. 

Чтобы облегчить регистрацию на постоянный и временный статус, МИД предлагает регистрироваться через мобильное приложение  «EU Exit: ID Document Check».

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