Метаморфоза привокзального района Вильнюса

По примеру вокзалов Западной Европы планируется создание современного многофункционального района мобильности, бизнеса и досуга с оживленной и открытой для жителей территорией, с удобным сообщением с остальными микрорайонами Вильнюса, а также с другими городами Литвы и за ее пределами.

«В настоящее время мы готовимся объявить международный конкурс на лучшую архитектурную идею преобразования здания Вильнюсского железнодорожного вокзала и строительства над рельсами нового сооружения для обслуживания пассажиров, терминала городского общественного транспорта и привокзальной площади», – прокомментировал М. Пакальнис.

В настоящее время разрабатывается детальный план территории. Конверсия привокзального района, по словам М. Пакальниса, отличается от других своей амбициозностью, а также тем, что преобразования были инициированы общественными организациями.

«Эта конверсия по масштабу и амбициозности сопоставима только с районом Паупис. Однако потенциала здесь намного больше – есть общественный транспорт, район граничит со Старым городом, огромные возможности создания рабочих мест и культурных пространств. Преобразование привокзального района инициировано Вильнюсским городским cамоуправлением и Lietuvos geležinkeliai. Большая часть привокзальной территории представляет собой общественную собственность, поэтому в рамках данного проекта общественным нуждам и интересам можно уделить больше внимания», – пояснил главный архитектор города.

Именно поэтому, по его словам, о возрождении привокзального района нельзя говорить как об обычном проекте недвижимого имущества. Ведь он принесет пользу не только самому району, но и городу, и всей стране, так как речь идет о транспортных воротах столицы Литвы.

«Над так называемой «железной рекой» раскинется мост, соединяющий Науйининкай со Старым городом и Науяместисом. Из удаленного района Науйининкай может превратиться в отличающуюся своим характером и самобытностью территорию, что мы уже можем наблюдать на положительном примере Ужуписа или подходов к Науяместису. В процессе возвращения привокзального района горожанам не меньшее значение имеют и общественные пространства, например, преобразование площади. Кроме того, строительство района будет осуществляться на фундаменте старого Вильнюса, мы используем собственное наследие для повышения ценности территории, так как сохранение самобытности района придаст ему дополнительную привлекательность», – сказал М. Пакальнис.

Информация «ЛК», vilnius.lt