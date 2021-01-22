Запрет на курение на балконах

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Первые запреты на курение на балконах многоквартирных домов Вильнюса вступят в силу в феврале, сообщили в мэрии.

В течение первых недель января в Вильнюсскую мэрию поступило около 170 заявлений и запросов, касающихся курения на балконах. Уже не разрешается курение на балконах в 28 многоквартирных домах, запрет вступит в силу 5 февраля.

В случае курения на балконе дома, где это запрещается, грозит предупреждение или штраф от 20 до 50 евро, а в случае повторного нарушения — от 50 до 90 евро. Владельцам помещений, не сообщающим данные курильщика, грозит штраф от 30 до 60 евро, а в случае повторного нарушения — от 60 до 120 евро.