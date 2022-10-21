Международное сотрудничество в социальной сфере

«Оценить возможности прекращения отношений со странами-агрессорами, чтобы она не стала страной притяжения для наших граждан и вообще Литва не стала центром притяжения для граждан России, потому что есть аналогичные социальные гарантии или привлекательная среда для проживания и работы», — предложил на заседании созданной Сеймом рабочей группы по решению проблем рынка труда Ю. Джюгялис относительно двусторонних соглашений об исчислении трудового стажа и пенсий.

Представитель Министерства социальной защиты и труда Мариана Жюкене сообщила, что после начала российского вторжения в Украину Литва рассматривала возможность расторжения договоров социального обеспечения с агрессорами, но от этой идеи отказались после того, как было принято решение, что такой шаг больше навредит людям, чем повлияет на политический режим.

«Мы рассматриваем эти договоры как обеспечивающие социальные гарантии граждан. Речь идет о пенсиях и пособиях, для получения которых требуется достаточный стаж, и часть тех граждан, которые получают пенсии по этим договорам, являются гражданами Литвы, выехавшими из страны, мы платим им за стаж, заработанный в Литве. И мы сомневаемся, что можно повлиять на политический режим, расторгнув договоры», — сказала М. Жюкене, советник отдела международного права министерства.

Ю. Джюгялис убежден, что Литве все же «стоит задуматься о том, стоит ли сохранять эти договоренности».

«Если смотреть на перспективу с ценностной точки зрения, то у нас есть договоры с государствами-агрессорами Беларусью и Россией, но нет договоров с экономическими и военными союзниками, например, США или Австралией», — заявил Ю. Джюгялис.

«Это сигнал всем гражданам Литвы… Я верю в их сознательность, но есть разные группы. Если кого-то в Литве действия этих государств впечатляют, то наличие социальных гарантий может подтолкнуть к принятию тех или иных решений», — добавил парламентарий.

По его словам, люди, выбравшие работу в этих странах в силу определенных обстоятельств, например, эмиграции, не должны страдать.

Пенсионного договора с США пока нет

По словам М. Жюкене, по данным Департамента статистики, в 2012-2019 гг. в США выехали более 13 000 человек, Литва хотела бы заключить международный договор в пенсионной сфере, но пока не получается.

«Потребность очень высока. Мы хотим подписать соглашение по пропорциональному принципу, согласно которому каждая страна платит пенсию за свой стаж, но при определении права на пенсию суммируется стаж, заработанный как в Америке, так и в Литве», — сказала депутатам М. Жюкене.

«Отсутствие интереса со стороны США мы объясняем тем, что из США в Литву приезжает мало лиц, для которых соглашение было бы актуальным», — добавила она.

По словам М. Жюкене, такое двустороннее соглашение не имело бы значения для представителей НАТО в Литве. По ее словам, переписка с США ведется с 2005 года: было несколько просьб начать переговоры, а в 2017 году США ответили, что не могут возобновить переговоры.

«Последний ответ был таким: Литва поставлена в очередь на переговоры и, когда придет время, они будут начаты. И мы слышим об этом уже несколько лет», — сказала М. Жюкене.

Она подчеркнула, что литовцев в США также просят внести свой вклад в призывы к властям начать переговоры о двустороннем соглашении в сфере социального обеспечения. По словам М. Жюкене, о необходимости таких договоров говорят миграционные данные.

«Это свидетельствует о необходимости заключения международных соглашений со странами в сфере социального обеспечения в кратчайшие сроки», — заявила представитель министерства.

М. Жюкене сообщила, что процедура предоставления социальных пособий в Великобритании согласована еще до выхода Великобритании из Евросоюза. На граждан, переехавших в Великобританию до 2020 года, распространяются те же правила начисления выплат и пособий, что и в ЕС.

С 2012 по 2019 год самая большая численность населения Литвы — 207,5 тыс. жителей эмигрировали в Великобританию, 13,2 тыс. — в США, 1,6 тыс. — в Австралию, по 1,2 тыс. человек. — в Индию, Турцию и Китай, менее 1 тыс. — в Сакартвело (Грузия), Израиль, Азербайджан и Японию.

Между тем в последнее время меньше чем за год поток эмигрантов из Литвы увеличился почти в два раза. По данным Департамента статистики Литвы, с января по август 2022 года из Литвы уехали 30 000 человек – в два раза больше, чем в прошлом году за то же время. 18 000 из них – граждане Литвы.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ