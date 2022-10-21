С 1 ноября этого года не только родители, но и бабушки и дедушки смогут присматривать за своими внуками и получать пособия по болезни, если в учебном заведении объявят карантин в случае вспышки инфекционного заболевания, например, гриппа или COVID-19. Такое предложение Министерства социального обеспечения и труда одобрил Сейм.
В связи с отменой экстремальной ситуации министрам с депутатами пришлось искать возможность оплаты присмотра за ребенком, если он не может посещать школу из-за карантина в отдельно взятом учебном заведении.
По новым правилам, пособие по болезни смогут получить не только мать, отец, приемные родители, дежурный опекун или лицо, временно осуществляющее уход за ребенком, но и бабушка, дедушка ребенка.
Также уточнен список детей, за которыми можно ухаживать дома и получать пособие по болезни, если в образовательном учреждении установлен режим инфекционного контроля. Теперь можно будет получать пособие по болезни, если вы ухаживаете за ребенком до 4 класса включительно или за человеком с инвалидностью, пока он учится по общеобразовательной программе, адаптированной для его особых потребностей.
Кроме того, Сейм принял поправки к Закону о страховании здоровья, расширяющие список лиц, застрахованных за счет государственных средств. Согласно принятым поправкам, в список лиц, страхуемых за счет государства, входит «один из родителей (усыновителей), опекун или попечитель, осуществляющий уход или постоянно присматривающий за человеком на дому (оказывающий ему помощь на дому), которому установлена степень инвалидности (ребенок-инвалид), либо лицом, в отношении которого установлена особая потребность в постоянном уходе или в постоянной помощи. Это положение распространяется также на одного из родителей (усыновителей), опекуна или попечителя, осуществляющего уход на дому за инвалидом с полной инвалидностью, признанным таковым до 1 июля 2005 г.». Новые положения закона вступят в силу 1 января 2023 г.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ