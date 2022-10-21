По новым правилам, пособие по болезни смогут получить не только мать, отец, приемные родители, дежурный опекун или лицо, временно осуществляющее уход за ребенком, но и бабушка, дедушка ребенка.

Также уточнен список детей, за которыми можно ухаживать дома и получать пособие по болезни, если в образовательном учреждении установлен режим инфекционного контроля. Теперь можно будет получать пособие по болезни, если вы ухаживаете за ребенком до 4 класса включительно или за человеком с инвалидностью, пока он учится по общеобразовательной программе, адаптированной для его особых потребностей.

Кроме того, Сейм принял поправки к Закону о страховании здоровья, расширяющие список лиц, застрахованных за счет государственных средств. Согласно принятым поправкам, в список лиц, страхуемых за счет государства, входит «один из родителей (усыновителей), опекун или попечитель, осуществляющий уход или постоянно присматривающий за человеком на дому (оказывающий ему помощь на дому), которому установлена ​​степень инвалидности (ребенок-инвалид), либо лицом, в отношении которого установлена ​​особая потребность в постоянном уходе или в постоянной помощи. Это положение распространяется также на одного из родителей (усыновителей), опекуна или попечителя, осуществляющего уход на дому за инвалидом с полной инвалидностью, признанным таковым до 1 июля 2005 г.». Новые положения закона вступят в силу 1 января 2023 г.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ