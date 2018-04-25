МИД Беларуси: поспешные заявления стран Балтии значат для нас все меньше

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

После введения Литвой, Латвией и Эстонией санкций для представителей белорусского режима представитель МИД Беларуси говорит, что заявления Балтийских стран значат для страны все меньше.

По словам пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, попытки воздействовать на Беларусь санкциями приводят лишь к обратному эффекту.

«Мы внимательно ознакомились с заявлениями литовской, латвийской и эстонской сторон. Как бы то ни было, это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше. И это прискорбно констатировать», — приведены слова А. Глаза в пресс-релизе МИД Беларуси.

Он подчеркнул, что, вводя санкции, страны Балтии «наступают наступают на одни и те же грабли».

«Непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Беларуси, о которой так много с их стороны говорилось и говорится. Но вот такое настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование. Как известно, «самая большая глупость – это делать то же самое и надеяться на другой результат.», — сказал А. Глаз.

«История нашего независимого государства красноречиво подтверждает, что какие-либо попытки санкционного воздействия на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту. Абсолютно убеждены, что сегодняшнее решение Литвы, Латвии и Эстонии также не станет исключением», — добавил он.

А. Глаз также повторил, что Беларусь будет вынуждена принять ответные меры.

«Более того, наши балтийские соседи еще и запустили санкционную спираль. Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано. Мы будем терпеливо дожидаться момента, когда здравый смысл в головах наших партнеров возобладает. Уверены, что этот момент наступит быстрее, чем некоторым может показаться.», — сказал А. Глаз.

В понедельник Литва ввела национальные санкции в отношении 30-и высокопоставленных должностных лиц Беларуси. В их числе и авторитарный президент страны Александр Лукашенко, и близкие к нему лица. Национальные санкции в понедельник ввели также Латвия с Эстонией.

Впервые ограничительные меры для Беларуси были введены в 2004 году из-за исчезновения четырех человек. В 2011 году Евросоюз ввел дополнительные санкции для лиц, которые осуществляли репрессии.

По сообщениям BNS и МИД Беларуси