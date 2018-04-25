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МИД Латвии включил в «черный список» российского певца Григория Лепса

By OkrasOwn work, CC BY-SA 4.0, Link

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич включил в черный список российского певца Григория Лепсверидзе или Григория Лепса, который в феврале следующего года планировал приехать с концертом в Ригу, свидетельствует сообщение Ринкевича в социальной сети «Twitter», пишет LETA.

Ринкевич заявил, что, основываясь на оценке органов национальной безопасности и 2-й части 61-й статьи закона об иммиграции, он принял решение о включении Лепса в список нежелательных лиц, что для музыканта означает запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок.

Еще летом этого года недовольство тем, что Лепс не находится «в черном списке» выражал министр юстиции Янис Борданс, который упрекал министра внутренних дел Сандиса Гиргенса в том, что тот посетил концерт Лепса.

Как сообщалось, в мае этого года Литва также внесла Лепса в «черный список» из-за подозрений в его связях с криминальным миром. «Мы думаем, что то, что ему инкриминируют в США, является достаточным основанием для того, чтобы он был и в наших списках», — сказал тогда заместитель министра иностранных дел Литвы Дарюс Скусевичюс.

Министерство финансов США уже в 2013 году объявило о санкциях против Лепса из-за его связи с евразийским преступным синдикатом «Братский круг».Украина и Израиль также включили музыканта в свои «черные списки».

baltic-course.com
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