МИД Литвы приветствует санкции ЕС, связанные с А. Навальным

Во вторник Министерство иностранных дел Литвы завило, что приветствует утвержденные Евросоюзом санкции в отношении нескольких российских должностных лиц, связанных с тюремным заключением оппозиционера Алексея Навального.
«Ограничительные меры примерены согласно утвержденному 7 декабря 2020 года глобальных режиму санкций за нарушения прав человека, так называемого закона ЕС о Магнитском, с учетом того, что в России постоянно и грубо нарушаются права человека», – говорится в сообщении, опубликованном МИД.
Во вторник вступили в силу санкции в санкции в отношении директора Федеральной службы исполнения наказаний Алексея Калашникова, главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова и директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова.
Соответствующее решение Совета ЕС и исполнительный регламент во вторник были опубликованы в официальном издании ЕС. Ограничительные меры включают запрет на въезд в ЕС и замораживание имущества этих лиц в странах ЕС.
Государства-члены ЕС на этой неделе утвердили санкции, которые планируется объявить в отношении четырех высокопоставленных должностных лиц России в сфере юстиции и правоохраны, связанных с тюремным заключением А. Навального.
44-летний критик кремля А. Навальный в середине января был задержан по возвращении в Москву из Германии, где находился на лечении после отравления веществом «Новичок». В этой атаке А. Навальный обвиняет президента России Владимира Путина. Кремль подобные обвинения отметает.