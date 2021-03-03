МИД Литвы приветствует санкции ЕС, связанные с А. Навальным

Государства-члены ЕС на этой неделе утвердили санкции, которые планируется объявить в отношении четырех высокопоставленных должностных лиц России в сфере юстиции и правоохраны, связанных с тюремным заключением А. Навального.

44-летний критик кремля А. Навальный в середине января был задержан по возвращении в Москву из Германии, где находился на лечении после отравления веществом «Новичок». В этой атаке А. Навальный обвиняет президента России Владимира Путина. Кремль подобные обвинения отметает.