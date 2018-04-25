МИД Литвы просит из-за коронавируса воздержаться от поездок на Тенерифе

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МИД Литвы из-за угрозы нового коронавируса просит воздержаться от поездок в город Адехе на южном испанском острове Тенерифе.

В понедельник в отеле H10 Costa Adeje Palace, находящемся в южной части Тенерифе, был объявлен карантин из-за коронавируса.

«Мы просим наших соотечественников в ближайшее время воздержаться от поездок в находящийся в южной части острова Тенерифе город Адехе и его окрестности», – объявил во вторник МИД.

Посольство Литвы в Мадриде сейчас выясняет, есть ли в отеле литовцы.