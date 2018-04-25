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МИД рекомендует не посещать Центральный Китай

  • Фото pixabay.com

В связи с распространением в Китае опасного коронавируса Министерство иностранных дел Литвы рекомендует литовским гражданам не ездить в города центральной китайской провинции Хубэй.  

Министерство призывает не ездить в города:  Ухань, Чиби, Эчжоу , Хуанган, Сяньтао, Чжицзян, Цяньцзян, Хуанши, где объявлен карантин. 

Новый короновирус в Китае уже унес жизни как минимум 26 человек. 

Он достиг уже и других стран Азии, кроме того, случаи заражения были зарегистрированы и в более удаленных странах, подозрения на заболевания возникают и в некоторых Европейских странах. 

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