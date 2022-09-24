МИД Турции: Анкара выступает за отмену права «вето» в системе СБ ООН

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы журналистов в Нью-Йорке, заявил, что Анкара выступает за отмену права «вето» в системе СБ ООН. Об этом сообщает турецкое агентство «Анадолу».
Министр подчеркнул, что большинство стран-членов ООН согласны с идеей реформирования всемирной организации. Заменой праву «вето», на его взгляд, может стать принятие решений «большинством голосов». Правом вето в СБ ООН наделены только пять его членов: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.
Чавушоглу высказался также относительно объявленной ранее президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в стране.
Чавушоглу заявил, что данное решение не приближает окончание войны в Украине.
«Мы выступаем за диалог и переговоры с участием президентов двух стран. Негативное воздействие войны между РФ и Украиной чувствуют все и во всех областях», – отметил он.