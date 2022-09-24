МИД Турции: Анкара выступает за отмену права «вето» в системе СБ ООН

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы журналистов в Нью-Йорке, заявил, что Анкара выступает за отмену права «вето» в системе СБ ООН. Об этом сообщает турецкое агентство «Анадолу».

Министр подчеркнул, что большинство стран-членов ООН согласны с идеей реформирования всемирной организации. Заменой праву «вето», на его взгляд, может стать принятие решений «большинством голосов». Правом вето в СБ ООН наделены только пять его членов: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.