Midsummer Vilnius’19

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

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«В этом году фестиваль вновь порадует своих гостей, запомнится неповторимыми выступлениями, ведь каждый исполнитель, который поднимется на сцену, несомненно, является настоящим мастером своего жанра. Особенностью „Midsummer Vilnius“ является то, что большинство входящих в программу мероприятий можно будет увидеть только один раз и только во Дворце Правителей. Я уверен, что каждого посетителя этим летом мы снова удивим ярчайшими мероприятиями и фантастической атмосферой», — сказал руководитель фестиваля Валдас Петрейкис.

Программа фестиваля

15 июля 21.00 Мантас: Rhapsody Recomposed

15 июля нынешнего года „Midsummer Vilnius“ открывает особое музыкальное выступление, отличающееся энергией и свежестью, — „Мантас: Rhapsody Recomposed“. На фестивале исполнитель Мантас Янкавичюс с группой даст замечательный концерт, во время которого прозвучат песни легендарной группы QUEEN под аккомпанемент установленного на сцене органа.

Уникальный музыкальный проект, подготовленный для фестиваля „Midsummer Vilnius“, является единственным выступлением такого формата не только в Литве, но и в мире. Впервые на сцене сольются мощный музыкальный порыв QUEEN и величественные звуки органной музыки.

16 июля 22.00 «Мастер голода»

В этом году репертуар мероприятий фестиваля обогатит спектакль в память о театральном гении Эймантасе Някрошюсе, имеющий большое значение как для его создателей, так и для театралов. 16 июля во дворе Дворца Правителей под открытым летним небом зрители смогут увидеть спектакль «Мастер голода».

В нем рассказывается о художнике, который может оставаться голодным поразительно долгое время и который привлекает огромное количество зачарованных зрителей. К сожалению, времена и пристрастия публики меняются, и непревзойденный «Мастер голода», даже достигнув вершины своего творчества, умирает в одиночестве, всеми забытый за кулисами цирка. Как и все произведения Франца Кафки, «Мастер голода» является очень личным и субъективным произведением.

17 июля 21.00 JAZZU

На сцене она всякий раз новая, отдающая всю себя музыке и покоряющая звучанием своего бархатного голоса. 17 июля на фестивале „Midsummer Vilnius“ уже не в первый раз выступит одна из ярчайших исполнительниц Литвы Юсте Арлаускайте – Джаззу. Она любит удивлять, а профессионализм – неотъемлемая часть ее выступлений, поэтому не возникает сомнений в том, что слушателей ожидает один из самых чарующих летних концертов.

18 июля 22.30 «Соло ансамбль»

18 июля во время фестиваля „Midsummer Vilnius“ одна из популярнейших литовских групп альтернативной музыки «Соло ансамбль („Solo Ansamblis“) пригласит получить создаваемый специальными аудиовизуальными решениями опыт «Иллюзия» под открытым небом.

Ежегодно в программе фестиваля предостаточно интригующих выступлений – в этом году, поздним летним вечером созданный мир «Иллюзии» каждому зрителю предложит испытать и понять реальность не такой, какая она на самом деле, а самому выбрать, что настоящее, а что нет.

19 июля 21.00 Андрюс Мамонтовас

Этим летом во дворе Дворца Правителей вновь будет звучать музыка Андрюса Мамонтоваса – на этот раз исполнитель прибывает на „Midsummer Vilnius“ для совсем иной музыкальной встречи. 19 июля на концерте зрители услышат самые известные произведения музыканта, неожиданное звучание которым придадут нетрадиционные способы исполнения.

С новой энергией и вдохновением Андрюс не перестает удивлять своих поклонников, постоянно изыскивая новые формы выражения. «Я рад вернуться на фестиваль „Midsummer Vilnius“, и на этот раз с выступлением совершенно иного формата. Подготовка к этому концерту, сам творческий процесс для меня очень интересен и интригует, я надеюсь, что слушатели будут приятно удивлены», — сказал музыкант.

22 июля 20.30 Г. Кремер и Kremerata BALTICA

22 июля на сцене фестиваля неординарный вечер рафинированной музыки, во время которого на сцене появится известный во всем мире оркестр „Kremerata Baltica“ вместе с легендарным скрипачом и художественным руководителем, маэстро Гидонасом Кремерисом. Во дворе Дворца Правителей музыкальных гурманов ожидает особенный концерт признанных музыкантов.

Ансамбль, дающий концерты в Литве по особым поводам, вместе с Гидонасом Кремерисом обогатит программу мероприятий фестиваля „Midsummer Vilnius“ оригинальными опусами на тему классической музыки. Репертуар Г. Кремериса обширен и разнообразен, охватывает произведения классического и романтического периодов, которым маэстро придает свежести и современности. Музыкант особое внимание уделяет и творчеству новых талантливых композиторов, а также незаслуженно забытых авторов.

23 июля 21.00 Спектакль уличного танца „Flying bach“

23 июля во дворе Дворца Правителей культура различных эпох сольется в непередаваемой гармонии. На фестивале „Midsummer Vilnius“ уникальный проект „Flying Bach“ представит признанная лучшей в мире труппа уличных танцоров „Flying steps“, которые зачаруют зрителей интерпретацией движений под классическую музыку Иоганна Себастьяна Баха.

24 июля 20.30 «Опера под звездами»

Мероприятие «Опера под звездами», ставшее традицией фестиваля „Midsummer Vilnius“, вновь пригласит поклонников классической музыки насладиться утонченной программой оперных арий. 24 июля концерт, веющий рафинированной музыкой и элегантностью, подарит одна из лучших в Литве и за рубежом оперных солисток Асмик Григорян, которая со слушателями фестиваля поделится своим талантом и необыкновенно красивым голосом.

На одной сцене встретятся избранные профессионалы классической музыки — запоминающийся вечер вместе с Асмик создаст Литовский камерный оркестр, дирижировать которым будет один из лучших дирижеров страны – Модестас Питренас.

25 июля 21.00 Гарбанотас (Garbanotas)

Парящую легкость музыки во дворе Дворца Правителей создадут музыканты группы «Гарбанотас». 25 июля музыка в стиле психоделического рока будет звучать в сопровождении ансамбля духовых – на таком интригующем концерте субтильного рок-н-ролла исполнители представят произведения из своего нового альбома «Последнее солнце».

26 июля 21.00 Deep field: Оркестр bel canto

Заключительное мероприятие фестиваля этого года пригласит зрителей на запоминающийся концерт, полное фантазии путешествие современной классической музыки. 26 июля на мероприятии по случаю закрытия фестиваля „Midsummer Vilnius“ зрители увидят особо большую компанию профессиональных исполнителей. Во время концерта хор из 50-и участников „Bel Canto“ и Литовский камерный оркестр с дополнительным составом под руководством дирижера Модестаса Питренаса представят грандиозную программу одного из известнейших современных композиторов США Eric Whitacre, украсят которую визуальные эффекты.

Зрителей ожидает по-настоящему новаторский опыт под звуки произведений лауреата премии „Grammy“, экспериментатора, потрясшего музыкальный мир и имидж хоровой музыки композитора E. Whitacre.

Подробная информация: www.midsummervilnius.com