Мигрантов разместят и в столице

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс говорит, что для решения резко обострившейся проблемы нелегальной миграции необходима стена или другие физические средства, сообщает BNS.

Он призвал «направить месседж международному сообществу и потенциальным мигрантам», что Литва не та страна, которая «будет держать открытыми ворота» для желающих попасть в Западную Европу иностранцев.

«Собрать мигрантов у границы или где-то в другом месте, привезти их и дать им ночлег — это то, что нужно делать из гуманитарных побуждений. Но этого недостаточно — нужна или стена, или живой щит, или другие средства, которые обеспечат, чтобы мигрантов было меньше. Сейчас у нас проблема с сотнями, она может вырасти до тысяч, если ее не решить по сути», — сказал мэр.

Он также подчеркнул, что самоуправление оценивает возможность солидарного принятия и организации ночлега для беженцев в своих помещениях на срок хотя бы до десяти дней. «Я не оптимист по поводу десяти дней, думаю, может потребоваться более длительное время. Но в любом случае мы предложим свои средства, чтобы можно было предоставить временное изолированное убежище. Комфортные условия пообещать точно не могу . Это будут большие помещения, но не гостиница или что-то подобное», — сказал он.

После того как Министерство внутренних дел Литвы обратилось в муниципалитеты с просьбой предоставить места для размещения нелегальных мигрантов, Вильнюс представил список таких мест и указал, что может принять не больше 250 человек.

1. ул. Лакштингалу, 9 (здания детского дома). В здании есть инженерные коммуникации, необходимые средства обеспечения;

2. ул. Ково 11-осес, 21, Григишкес (здание школы). Здание заброшенное, нужны дополнительные средства обеспечения.

Кроме того, на территории муниципалитета есть здания, принадлежащие правительству, в которых можно временно разместить мигрантов:

1. ул. Палидово, 29 (здание школы);

2. ул. Геню, 13A (общежитие);

3. ул. A.Ярошявичяус, 10Б (здание дома опеки и школы);

4. ул. Снего, 2 (общежитие, здание тюрьмы и другие здания).

Вильнюсский муниципалитет просит учесть, что крупные города густо населены, в них нет закрытых территорий, на которых мигранты могли бы гулять. Предложенные здания находятся рядом с жилыми домами и другими постройками, а это значит, что жители могут выступить против размещения мигрантов. В каждом из зданий важно обеспечить безопасность как внутри, так и снаружи.

Информация «ЛК», BNS