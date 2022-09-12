Минфин: в этом году рост ВВП составит 1,6%, в следующем – 1,4%, но возможен спад

И все же существует риск того, что в случае неблагоприятных обстоятельств изменение ВВП страны в 2023 году может быть как минимум на два пункта ниже, подчеркивает Минфин.

«В условиях войны и шока цен на энергоносители литовская экономика демонстрирует устойчивость и должна расти, хотя и несколько более медленными темпами, как в этом году, так и в следующем. Ситуация на рынке труда остается стабильной — уровень безработицы в этом году продолжит снижаться, продолжится быстрый рост заработной платы», — сказала для пресс-релиза министр финансов Гинтаре Скайсте.

В обновленном сценарии развития экономики на 2022-2025 годы, который, как сообщает министерство, готовился в условиях крайне высокой неопределенности, намечается, что уровень безработицы снизится до 6,3% — ниже допандемийного уровня, а в следующем году повысится до 6,8%.

Среднегодовая инфляция в этом году составит 17,8% — на 2 проц. пункта выше, чем ожидалось в июне, а в 2023 году темпы инфляции замедлятся до 6%, сообщает Минфин.

По его словам, основным фактором инфляции останутся высокие цены на энергоносители, на которые повлияла война в Украине. В 2024-2025 годах при условии сохранения стабильности цен на энергосырье уровень инфляции должен приблизиться к 2%.

Темпы роста заработной платы в стране в этом году достигнут 12% (вместо прогнозировавшихся в июне 13,2%), а в 2023 году они должны достигать 8,1%.

Экспорт товаров и услуг вырастет в этом году примерно на 3% (в сравнительных ценах) (в июне прогнозировался рост 2,5%), а в 2023-2025 годах может увеличиться в среднем примерно на 3,1%.

«Масштаб негативных экономических последствий для Литвы будет зависеть от того, как долго продлятся военные действия в Украине и насколько хорошо государства Евросоюза справятся с вызовами, возникающими в сфере энергетики», — отмечают в министерстве.

По мнению Минфина, среди негативных факторов риска также остаются вызовы новых штаммов вируса COVID-19.

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