Министерство обороны Литвы предлагает понизить призывной возраст

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

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Министерство обороны Литвы предлагает брать в армию более молодых призывников.

«Мы предлагаем понизить призывной возраст не с 19 до 26 лет, а с 18 до 23 лет», — заявил BNS заместитель министра обороны Витаутас Умбрасас.

По его словам, статистика показывает, что призывников в возрасте старше 23 лет призывают непропорционально часто из-за того, что призывники старшего возраста обычно уже закончили обучение в вузе, и их служба в армии больше не откладываются.

По словам вице-министра, необходимость выполнения воинской повинности для призывников старшего возраста часто вызывает неудобства из-за семейных и рабочих обстоятельств, а также из-за того, что многие уехали за границу: к примеру, за прошлый год было получено почти 3 тыс. прошений на отсрочку службы в армии.

Кроме того, у военнообязанных старшего возраста ниже и пригодность по здоровью, они менее мотивированы, сказал вице-министр.

В настоящее время закон предусматривает, что лица в возрасте 18 лет могут быть призваны на обязательную военную службу только по их собственному желанию.

«Отказ от обязательного призыва граждан старше 23 лет для прохождения обязательной службы может позволить призывать лиц, достигших совершеннолетия, т.е. 18 лет», — сказал вице-министр.

«Таким образом, можно призвать около 3 тыс. 18-летних военнообязанных, которые не учатся, а призыв для них может стать дополнительным импульсом для планирования своего будущего, и воинскую повинность отслужить до учёбы, создания семьи, начала карьеры», — подчеркнул В.Умбрасас.

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