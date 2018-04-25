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Министр ИД Армении: хотелось бы сотрудничать в тех сферах, что опираются на таланты людей

Фото urm.lt

Армения хотела бы развивать сотрудничество с Литвой в областях высоких и информационных технологий (ИТ), науки, говорит находящийся с визитом в Вильнюсе министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

«Мы бы хотели развивать сотрудничество в областях, которые опираются на человеческий талант», – сказал З. Мнацаканян на пресс-конференции в понедельник в МИД Литвы в Вильнюсе.

«У нас есть интересные решения в областях ИТ, образования, у Литвы точно так же есть очень ценный опыт в областях биотехнологий, финансовых технологий», – сказал после встречи с литовским коллегой Линасом Линкявичюсом глава внешнеполитического ведомства Армении.

По его словам, ни Литва, ни Армения не располагают запасами земных недр, но могут похвастаться талантами своих людей, и здесь открываются возможности развивать сотрудничество.

«Мы наметили направления, из которых можем выбирать, приоритеты для двустороннего сотрудничества: это ИТ, науки о жизни, финансовые технологии», – сказал на пресс-конференции литовский министр ИД.

По словам Л. Линкявичюса, страны также могут развивать сотрудничество в области обновляющейся энергетики.

Как сказал глава литовской дипломатии, в Литве могло бы быть больше студентов из Армении – сейчас 30 армянских студентов обучаются в вузах страны.

«Их точно могло бы быть больше», – сказал Л. Линкявичюс.

Министром ИД З. Мнацаканян первый раз был назначен в мае прошлого года, а когда в январе нынешнего года было сформировано новое правительство Армении, он продолжил работу на этой должности.

Это первый визит этого главы внешнеполитического ведомства Армении в Литву. Последний раз глава МИД Армении посетил Литвы в 2013 году.

Армения поддерживает тесные торговые, политические и военные отношения с Россией, поэтому ее связи с ЕС ограничены, она не стремится к такой плотной интеграции, как Грузия, Украина или Молдавия.

BNS

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