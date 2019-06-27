Министр не будет инициировать реформу больниц

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

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Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига не будет инициировать больничную реформу, если по этому вопросу не будет соглашения правящей коалиции, заявила во вторник представитель министра по связям с общественностью.

«Министр А. Вярига сам не будет инициировать эту реформу», – сказала BNS советник министра Лина Бушинскайте-Шрюбене.

«Но, если правящая коалиция едино договорится о том, что она нужна, и будут созданы правовые предпосылки для ее начала, министр с удовольствием возьмется за лидерство, что не раз уже декларировал», – добавила она.

По утверждению представителя по связям с общественностью, прежние усилия А. Вяриги инициировать «хоть не популярную, но очень нужную стране» реформу в здравоохранении были безрезультатными.

Так министерство реагировало на заявление лидера партии «Порядок и справедливость» Рямигиюса Жямайтайтиса о том, что на переговорах о правящей коалиции договорились не выдвигать реформу районных больниц.

«Одним из наших требований было, (…) чтобы не выдвигалась реорганизация районных больниц, и чтобы районные больницы не закрывались. В переговорной группе было достигнуто такое соглашение», – сказал журналистам Р. Жямайтайтис.

В этом году Еврокомиссия констатировала, что Литве было бы полезно консолидировать сеть больниц. По мнению должностных лиц из Брюсселя, здравоохранение в Литве недостаточно эффективное, большое внимание уделяется дорогому лечению в больницах, и слишком мало – первичному здравоохранению, превенции болезней, в секторе недостаточный контроль качества, лечащиеся застрахованные лица должны доплачивать достаточно много собственных средств.

<a href=»http://bns.lt» target=»_blank»>BNS</a>