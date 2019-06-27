Особенности поступления в учебные заведения в 2019 году

Фото BFL/Владаса Букенаса

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В этом году планируется выделить государственное финансирование 13 тысячам первокурсников: 7,7 тыс. поступающим в университеты и 5,3 тыс. поступающим в коллегии. На финансируемые государством места в учреждениях профессионального обучения, которые распределяются с учетом потребностей рынка, планируется принять 19,9 тыс. учащихся, сообщает Министерство просвещения, науки и спорта Литвы.

На втором этапе можно будет подать новые прошения

В этом году в 36 высших учебных заведениях Литвы общий прием, как и ежегодно, будет состоять из основного приема (первый и второй этапы) и дополнительного приема. Поступающие могут подавать прошения в общей информационной системе поступления, присоединившись через сеть организаций общего приема ассоциации высших учебных заведений Литвы до 15 час. 22 июля.

О результатах поступающие будут информированы 26 июля, как в информационной системе, так и по электронной почте, которую они укажут при заполнении заявки. Договор об обучении они смогут заключить 29-31 июля.

Для поступающих на обучение по образовательным программам будет подготовлена оценка мотивации. За положительно оцененную мотивацию дополнительные баллы не будут добавляться. Оценка мотивации и сессия вступительных экзаменов проводятся с 17 июня до 5 июля. Если поступающий не сдаст их, то он не сможет претендовать на финансируемое государством место или стипендии в программах в области искусства и образования.

В отличие от предыдущих лет выпускнику, который не участвовал в первом этапе, больше не придется ждать дополнительного приема для регистрации своей заявки. Это он сможет сделать на втором этапе, который будет проводиться с 12 час. 1 августа до 12 час. 3 августа. Приглашения на учебу поступающие получат 6 августа, а 7-8 августа смогут заключить договор об учебе.

Если поступающий уже подписал договор об учебе на финансируемом государством месте или на нефинансируемом государством месте со стипендией на обучение, даже прервав такой договор во время первого этапа, на втором этапе он сможет претендовать только на нефинансируемое государством место. На данном этапе не предусмотрены ни оценка мотивации, ни вступительные экзамены.

Претендующие на оставшиеся вакантные места смогут регистрировать свои заявки с 12 августа до 15 августа и принять участие в дополнительном приеме. Тем, кто не участвовал в основной сессии оценки мотивации, предоставляется возможность оценки мотивации 14 августа. На учебные программы, на которые вступительные экзамены во время дополнительного приема не организуются, могут претендовать лица, сдавшие вступительные экзамены во время основного приема. Приглашения на обучение будут объявлены до 12 час. 20 августа.

Принципы подсчета конкурсного балла и отбора поступающих меняются незначительно

Поступающие на финансируемые государством места в высших учебных заведениях должны сдать три государственных экзамена: по литовскому языку и литературе, иностранному языку и математике.

Средний балл экзаменов должен быть не менее 40 для поступления в университеты и 25 для поступления в коллегии. Следовательно, поступающим в коллегии и претендующим на финансируемое государством место теперь не хватит балла школьного экзамена по литовскому языку, они должны будут сдать государственный экзамен.

Пороговые требования для выпускников были дополнены средним арифметическим показателем лучших годовых оценок по пяти предметам. Претендующим на университетские учебные программы средний показатель должен быть не менее семи, претендующим на учебные программы в коллегиях не менее шести.

Принципы подсчета конкурсного балла и отбора поступающих в 2019 году мало меняются. Больше всего меняется структура конкурсного балла для поступающих в университеты на программы по искусству, потому что весь его вес придется на вступительный экзамен. Оценки аттестата зрелости будут нужны только для преодоления пороговых требований.

Для претендующих на финансируемые государством спортивные учебные программы меньшее значение будут иметь спортивные достижения поступающих, они составят не 40, а 30 проц. конкурсного балла. Вторым предметом указан экзамен на аттестат зрелости по биологии или математике или годовая оценка, внесенная в аттестат зрелости, он будет составлять 30 проц. конкурсного балла (в прошлом году 20 проц.).

В целях унификации шкалы оценки изменилась методика подсчета конкурсного балла, но не его значимость. Этот показатель в прошлом году в университетах составлял 3,6, а в этом году он эквивалентен 5,4 балла, а 2 балла в коллегиях будут приравниваться к 4,3 балла.

Прием в учреждения профессионального обучения пройдет в два этапа

72 учреждения профессионального обучения предлагают учащимся свои учебные программы. В отличие от прошлых лет желающие получить профессию в заявке на участие в конкурсе через систему профессионального обучения BPIS могут подавать в два этапа: основной этап проходит с 1 июня по 29 июля, дополнительный этап с 8 августа по 26 августа.

Во время основного приема можно подать до трех заявок на финансируемые или нефинансируемые государством места, но учащийся может получить только одно приглашение. Результаты основного приема поступающие узнают до 1 августа, а 2-6 августа смогут заключать договор о профессиональном обучении.

8-26 августа будет объявлен дополнительный прием на оставшиеся свободные места, его результаты поступающие узнают перед началом нового учебного года, до 29 августа. Договоры в учреждениях профессионального обучения будут заключаться с 30 августа по 2 сентября. На дополнительном этапе заявления могут подавать как поступавшие в основном приеме, но не имеющие подписанных договоров о профессиональном обучении, так и лица, которые не были зарегистрированы в системе во время основного приема. Желающие участвовать в дополнительном приеме должны подать новые заявления, потому что заявления, поданные во время основного приема, автоматически не переносятся на дополнительный прием. Поступающие могут подавать до двух заявлений.

Информация «ЛК», BNS