Поиск работы: критерии отбора

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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Согласно международным исследованиям, в топ 3 критериев при выборе места работы вошли заработная плата и социальный пакет, финансовая стабильность компании и возможности карьерного роста. Интересно, что сами работодатели считают, что наиболее важным для работника является финансовая стабильность компании, а зарплата и соцпакет идут только на шестом месте.

Для жителей Литвы, находящихся в поиске работы, наиболее важно иметь возможность полноценно развиваться и работать по свободному графику, сообщает LRT. Зачастую соискателям сложно выбрать между работодателями, которые предлагают одинаковый набор преимуществ, поэтому они часто спрашивают о дополнительных льготах.

По данным экспертов в сфере занятости, хотя часто работодатели в Литве жалуются на то, что становится все сложнее найти подходящего работника, большинство предложений о работе по-прежнему пестрят такими фразами, как «в срок выплачивается зарплата», «конкурентная заработная плата», «все соцгарантии», «все необходимые для работы средства». Из-за этого работнику становится сложно сделать выбор между работодателями.

По данным опроса, проведенного среди работников литовских компаний, наиболее ценными условиями являются возможности личного и профессионального развития.

«Почти 12 процентов респондентов соблазнились таким гипотетическим предложением, когда работодатель оплачивает один рабочий день, который работник может посвятить себе, в том числе на самообразование», — пишут СМИ.

Также соискателей привлекает свободный график. Это условие одобряют 18% респондентов. Все больше женщин предпочитают работать на дому, поскольку им нужно присматривать за детьми. Некоторые респонденты указали, что хотели бы использовать служебный автомобиль или иметь возможность покрыть транспортные расходы за счет работодателя.

Отмечается, что 5,2% опрошенных привлекает возможность подработать или пройти стажировку за границей, 2,6% — дополнительная медицинская страховка, 2,4% — абонементы в спортзал и перекус за счет компании. Еще 2,1% респондентов считают важным преимуществом получить абонементы в спортзал за счет компании.

Наименьшее число опрошенных (2,6%) заинтересовано в покупке акций компании, в которой они работают.

По данным Министерства социальной защиты и труда, вскоре многие профессии в Литве будут заменены. При этом 21% профессий исчезнет полностью, а 42% потребуют совершенно другого набора навыков. Литва более уязвима, чем другие страны, поскольку в ней до сих пор существует большое количество низкоквалифицированных работников, которых легче заменить компьютерами.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ