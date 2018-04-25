Минобороны Литвы предложить увеличить участие в миссиях в Мали и Афганистане

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Министерство обороны Литвы в этом году предложит несколько увеличить военный вклад Литвы в миссии в Мали и Афганистане, а также направить военных в Ормузский пролив, чтобы помочь в обеспечении безопасности судоходства в страны Персидского залива.

Эти изменения должны быть отражены во вносимом министерством постановлении об участии военных единиц Литвы в международных операциях.

Принять постановление сейм должен будет до января, так как нынешний мандат парламента на направление военнослужащих за рубеж действует до конца 2019 года.

«Есть тактическое увеличение там, где может не хватать. Наше предложение будет по Афганистану, потому что предельная численность по сути достигнута. (…) В определенные периоды там нужны военные специфических функций», – сказал журналистам в сейме в пятницу министр обороны Раймундас Кароблис.

Около 50 литовских военных участвует в натовской миссии по обучению местных вооруженных сил «Твердая поддержка» в Афганистане, большую часть военнослужащих составляет контингент Сил спецопераций.

По словам министра, дополнительный военный контингент в Мали нужно, потому что с четырех месяцев до полугода увеличивается срок смены литовских Сил ополчения, которые охраняют лагерь немецких военных в городе Гао.

«Может понадобиться определенное подкрепление», – сказал Р. Кароблис.

В миссии ООН по поддержанию мира в Мали MINUSMA служит около 40 литовцев. По словам министра, и в этой миссии, и в Афганистане предельную численность военного контингента будет предложено увеличить на десять человек.

Р. Кароблис сообщил, что в проекте постановления сейма также будет предложено направить литовских военных в Ормузский пролив. Несколько ранее это предложение одобрил Госсовет по обороне во главе с президентом Гитанасом Науседой.

«Скорее всего, это были бы относительно немногочисленные силы. Мы думаем о штабных офицерах», – сказал министр обороны.

Ормузский пролив – важный водный путь в открытый океан из богатых нефтью стран Персидского залива.