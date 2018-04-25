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В Латвии с начала 2019 года возбудили 102 уголовных дела об отмывании денег

Фото из открытых источников

Правоохранительные органы за шесть месяцев этого года возбудили 102 уголовных дела по факту легализации незаконно полученных средств, что на 19 дел больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует информация Службы финансовой разведки, пишет LETA.

В этом году увеличилось также число уголовных процессов, переданных для уголовного преследования — в первой половине 2019 года это были 27 уголовных дел по 40 преступлениям. В свою очередь в первой половине 2018 года для уголовного преследования было передано восемь дел по восьми преступлениям.

В этом году наиболее распространенными предикатными правонарушениями в Латвии, полученные в результате которых средства позже легализуются, стали преступления в сфере налогообложения, народного хозяйства, а также мошенничество и взяточничество.

В этом году было возбуждено 22 уголовных дела по факту перевозки незадекларированных наличных средств через латвийскую границу. Это на 90% больше, чем в первой половине 2018 года.

baltic-course.com
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