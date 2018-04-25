Минобороны Литвы составляет списки призывников на 2020 год

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В четверг в Министерстве обороны Литвы в Вильнюсе будут составлены списки военнообязанных в 2020 году.

В них будет внесено около 38 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. Из них на службу в различных частях литовской армии планируется призвать 3828 военнообязанных, сообщило ведомство.

Список будет составляться в случайном порядке, при использовании компьютерной программы.

Планируется, что за началом формирования списка будет наблюдать и запустит процесс министр обороны Раймундас Кароблис.