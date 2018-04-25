default image
С.Сквярнялис: длительный арест А. Палецкиса основан на важных аргументах

Подробнее...
default image
Пожары в Австралии усилились: готовится эвакуация

Подробнее...
default image
Senukai в странах Балтии остановили закупку продукции Grigeo

Подробнее...
default image
В ФРГ прибудут новейшие американские истребители

Подробнее...
default image
Джонсон назвал позитивными переговоры с главой Еврокомиссии по Brexit

Подробнее...
default image
Минобороны Литвы составило списки призывников на этот год

Подробнее...
default image
В.Тарасов подарил Художественному музею Литвы коллекцию искусства

Подробнее...
default image
Трамп: Иран никогда не получит ядерное оружие

Подробнее...
default image
Принц Гарри и Меган отказались от королевского статуса

Подробнее...
default image
Г.Науседа: о безопасности литовских военных в Ираке позаботились

Подробнее...
default image
Минобороны Литвы составляет списки призывников на 2020 год

Подробнее...
default image
ОАЭ будут выдавать туристам визы на пять лет

Подробнее...
default image
Министр: глава Grigeo цинично врет, ущерб может достигать 60 млн евро

Подробнее...
default image
Испанец заехал в храм на авто, спасаясь от дьявола

Подробнее...
default image
Основная часть загрязнений из Куршского залива могла попасть в Балтику

Подробнее...
default image
Г.Науседа призывает решать спор Ирана и США дипломатическим путем

Подробнее...
default image
Iki прекращает закупку продукции Grigeo, остальные рассматривают этот вопрос

Подробнее...
default image
ЕС сделает все возможное для сохранения ядерной сделки с Ираном

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы позволил навсегда вернуть зеленую стрелку поворота на перекрестках

Подробнее...
default image
Беларусь и Евросоюз подпишут соглашение об упрощении визового режима

Подробнее...
TOP,Армия,Новости,Общество

Минобороны Литвы составляет списки призывников на 2020 год

  • Nuotrauka kam.lt

В четверг в Министерстве обороны Литвы в Вильнюсе будут составлены списки военнообязанных в 2020 году.

В них будет внесено около 38 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. Из них на службу в различных частях литовской армии планируется призвать 3828 военнообязанных, сообщило ведомство. 

Список будет составляться в случайном порядке, при использовании компьютерной программы. 

Планируется, что за началом формирования списка будет наблюдать и запустит процесс министр обороны Раймундас Кароблис. 

реклама

Впервые в списки призывников будут внесены студенты высших школ. Однако у попавших в них студентов будет возможность определиться – остановить учебу и пройти девятимесячную постоянную обязательную начальную военную службу или не оставляя учебу выбрать учения младших офицеров, которые проходят в течение трех лет по выходным, либо обучаться и три года служить в Силах ополчения.  

Если не будет избран ни один из способов прохождения службы, то для военнообязанных, служба которых по причине учебы в высшем учебном заведении будет отложена, призывной возраст продлится до 26 лет, но не более чем через год после окончания учебы. После завершения учебы молодые люди еще смогут попасть в списки призывников. 

Сформированные списки призывников будут опубликованы на интернет-сайте https://sauktiniai.karys.lt.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600