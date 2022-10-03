Минобороны Литвы хочет вернуть 2,8 млн долларов, выделенных Афганистану, дать их Украине

По данным министерства, в настоящее время в Целевом фонде НАТО для афганских национальных сил безопасности имеется 2 миллиона 876 тысяч долларов США (2 миллиона 940 тысяч евро), которые Литва заплатила с 2015 года.

К концу этого года немногим более 2 млн долларов могут быть возвращены или переведены в другие фонды НАТО, а позже можно будет подать заявку на перераспределение оставшейся суммы.

«Если государство решает использовать средства на другие цели, они возвращаются в бюджет Литовской Республики в течение десяти рабочих дней с момента подачи заявления и других необходимых документов», — говорится в сообщении Минобороны.

Этот фонд НАТО был создан для содержания Афганских национальных сил безопасности. Для этих нужд ежегодно перечислялось полмиллиона долларов.

Однако после того, как в прошлом году талибы взяли под свой контроль Афганистан, эти силы исчезли, и фонд прекратил оказывать поддержку Афганистану.

Минобороны предлагает направить указанные средства на нужды Украины, сопротивляющейся российскому вторжению.

По проекту 2 млн. 154 тыс. долларов должны быть возвращены в литовский бюджет и выделены Минобороны для поддержки украинских вооруженных сил, то есть для закупки сшитых в Литве теплых вещей для украинских солдат.

Остальные — 722 тыс. 213 долларов — предлагается перевести на счет фонда Комплексного пакета поддержки НАТО для Украины в следующем году.

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