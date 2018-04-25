default image
Президент Польши А.Дуда заявил, что Россия не заслуживает доверия

Подробнее...
default image
Идея Г. Науседы назначить латыша координатором синхронизации поддержки не получила

Подробнее...
default image
Минобороны предлагает ввести гриф "для служебного пользования" в системе обороны

Подробнее...
default image
Коронавирус в Европе. Эпидемия началась в Италии

Подробнее...
default image
В Белом доме сочли абсурдными слухи о возможном вмешательстве РФ в выборы президента США

Подробнее...
default image
В. Шапока: экономика Литвы ощутит последствия коронавируса

Подробнее...
default image
В аптеках остались последние упаковки с медицинскими масками

Подробнее...
default image
Готовясь к распространению коронавируса, в Вильнюсе проведут дезинфекцию

Подробнее...
default image
Китай объявил, что нашел вакцину против коронавируса

Подробнее...
default image
Конституционный суд Литвы приступает к рассмотрению первой индивидуальной жалобы

Подробнее...
default image
В. Ландсбергис: Литва дала должную оценку ответственности Д. Язова за советскую агрессию

Подробнее...
default image
Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов

Подробнее...
default image
Не будут отправляться посылки в города севера Италии, находящиеся на карантине

Подробнее...
default image
Воздействие коронавируса может сказаться на бизнесе весной

Подробнее...
default image
В Париже нашествие постельных клопов

Подробнее...
default image
Из-за пациента, вернувшегося из Северной Италии, закрыт филиал клиники InMedica

Подробнее...
default image
В аэропортах Италии 25 февраля ожидаются отмены рейсов

Подробнее...
default image
Крупнейшими проблемами жители считают налоги и инфляцию

Подробнее...
default image
Комиссия предлагает объявить экстремальную ситуацию в связи с коронавирусом

Подробнее...
default image
Евросоюз выделил 230 млн евро на борьбу с коронавирусом

Подробнее...
TOP,Армия,Новости

Минобороны предлагает ввести гриф «для служебного пользования» в системе обороны

Фото pixabay.com

Министерство обороны Литвы предлагает ввести гриф «для служебного пользования» для уязвимой информации в системе обороны, аргументируя тем, что это упростит обмен информацией с партнёрами по НАТО и в Евросоюзе (ЕС).

Министерство утверждает, что новый порядок поможет управлять информацией, которая не является засекреченной, но обнародование которой связано с вероятными рисками. Такой гриф будет соответствовать грифам НАТО и ЕС NATO UNCLASSIFIED и EU LIMITE.

Министерство подготовило новые поправки вместо отозванного законопроекта, по которому понятие «информация для служебного пользования» было бы введено во всех органах власти.

Согласно зарегистрированному проекту, «информацией для служебного пользования» считается не составляющая государственной или служебной тайны информация «о военных мощностях и их развитии, международном военном сотрудничестве, организации безопасности военных территорий», а ограничения будут действовать до тех пор, «пока ее раскрытие может повредить интересам безопасности и обороны государства».

реклама

В такую информацию могут входить данные о планирующихся военных учениях, памятки с международных договоров, данные об уровне бдительности на военной территории.

В законе было бы предусмотрено, что «информация для служебного пользования предоставляется и является доступной только лицам, которым при выполнении служебных функций необходимо с ней работать или ознакомиться».

Пресс-атташе Минобороны Вита Раманаускайте сказала BNS, что за незаконное разглашение такой информации грозила бы дисциплинарная ответственность.

«Возможность иметь гриф «для служебного пользования» упростила бы обмен уязвимой информацией с союзниками и в случае возникновения потребности или необходимости – ускорила бы предоставление её более широкой аудитории», – сказала она.

Министерство предлагает включить новые положения в Закон об организации системы обороны и о военной службе. Они действовали бы только в системе обороны.

В прошлом году министерство предлагало ввести подобные установки в Закон о праве получения информации от органов государственной власти и органов самоуправлений, а также в Закон об информировании общества – в таком случае понятие «информации для служебного пользования» было бы введено во всех органах государственной власти и в органах самоуправлений.

Тогда предлагалось считать информацией для служебного пользования данные, связанные с вопросами, по которым органы государственной власти и органы самоуправлений, а также учреждения не приняли окончательного решения.

Критики утверждали, что такие поправки необоснованно ограничили бы право на получение информации.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600