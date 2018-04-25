Минобороны предлагает ввести гриф «для служебного пользования» в системе обороны

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Министерство обороны Литвы предлагает ввести гриф «для служебного пользования» для уязвимой информации в системе обороны, аргументируя тем, что это упростит обмен информацией с партнёрами по НАТО и в Евросоюзе (ЕС).

Министерство утверждает, что новый порядок поможет управлять информацией, которая не является засекреченной, но обнародование которой связано с вероятными рисками. Такой гриф будет соответствовать грифам НАТО и ЕС NATO UNCLASSIFIED и EU LIMITE.

Министерство подготовило новые поправки вместо отозванного законопроекта, по которому понятие «информация для служебного пользования» было бы введено во всех органах власти.

Согласно зарегистрированному проекту, «информацией для служебного пользования» считается не составляющая государственной или служебной тайны информация «о военных мощностях и их развитии, международном военном сотрудничестве, организации безопасности военных территорий», а ограничения будут действовать до тех пор, «пока ее раскрытие может повредить интересам безопасности и обороны государства».