Минский режим продолжает идти по пути укрепления диктатуры — Нильсен

Здесь были задержаны блогер Роман Протасевич его подруга София Сапега. Гражданка России, учившаяся в Вильнюсе, в начале мая этого года, была приговорена белорусским судом к шести годам лишения свободы.

«Беларусь (…) все эти годы продолжала идти по пути укрепления диктатуры (Александра) Лукашенко», — заявила политик журналистам в Сейме во вторник.

По ее словам, Литва постоянно следит за ситуацией в соседней стране и поддерживает белорусов, «испытывающих иго диктатора».

По случаю годовщины принудительной посадки самолета во вторник перед парламентариями выступила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Она уехала в Литву после не признанных Западом президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, в ходе которых был переизбран авторитарный лидер Лукашенко, и отсюда руководит белорусской оппозицией.

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