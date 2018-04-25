Минздрав Литвы расширяет список стран связанных с риском

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Из-за распространения коронавируса в список связанных с риском территорий Министерство здравоохранения Литвы включило Гонконг, Иран, Японию, Южную Корею и Сингапур.

«Теперь эти страны отнесены к связанным с риском территориям. Раньше такими считалась вся Китайская Народная Республика, а 24 февраля этот список пополнили регионы Северной Италии – Венето, Ломбардия, Пьемонт и Эмилия-Романья», – говорится в распространённом в четверг сообщении Минздрава.

Министерство уточняет, что случаем подозрения на коронавирус считается проявление у человека острой инфекции дыхательных путей – то есть если имеет место как минимум один из следующих симптомов: кашель, высокая температура, затруднённое дыхание.

«Также в 14-дневный период до появления симптомов соответствием считается наличие хотя бы одного из следующих эпидемиологических критериев: близкий контакт с подтверждённым или вероятным случаем COVID-19, поездка в Китай, Северную Италию, Гонконг, Иран, Японию, Южную Корею, Сингапур или же работа в окружении, где были находившиеся на лечении люди с COVID-19», – утверждает министерство.