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Минздрав Литвы расширяет список стран связанных с риском

Nuotrauka www.pixabay.com

Из-за распространения коронавируса в список связанных с риском территорий Министерство здравоохранения Литвы включило Гонконг, Иран, Японию, Южную Корею и Сингапур.

«Теперь эти страны отнесены к связанным с риском территориям. Раньше такими считалась вся Китайская Народная Республика, а 24 февраля этот список пополнили регионы Северной Италии – Венето, Ломбардия, Пьемонт и Эмилия-Романья», – говорится в распространённом в четверг сообщении Минздрава.

Министерство уточняет, что случаем подозрения на коронавирус считается проявление у человека острой инфекции дыхательных путей – то есть если имеет место как минимум один из следующих симптомов: кашель, высокая температура, затруднённое дыхание.

«Также в 14-дневный период до появления симптомов соответствием считается наличие хотя бы одного из следующих эпидемиологических критериев: близкий контакт с подтверждённым или вероятным случаем COVID-19, поездка в Китай, Северную Италию, Гонконг, Иран, Японию, Южную Корею, Сингапур или же работа в окружении, где были находившиеся на лечении люди с COVID-19», – утверждает министерство.

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Всех, кто в течение двух последних недель побывал в Китае и упомянутых регионах Северной Италии, а также в Гонконге, Иране, Японии, Южной Корее и Сингапуре, Минздрав просит зарегистрироваться и заполнить на сайте Национального центра общественного здоровья анкету, а также в течение двух недель избегать тесных социальных контактов.

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