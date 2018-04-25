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Ищу семью

Мира

Знакомьтесь – это наша чернушка Мира. Хотя кошечке всего-навсего около полугода, она в нашем приюте уже 4 месяца. Жаль, что многие выбирают питомцев по цвету шерсти, но мы надеемся, что вскоре Мира обретет свое счастье и ее заметит ответственный и любящий животных человек, с которым она будет в безопасности. Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».

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