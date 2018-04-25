Мольба о помощи

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Дети из семей социального риска и пожилые люди во время карантина стали еще более уязвимыми, а оказывающие им помощь неправительственные организации (НПО) сталкиваются с нехваткой и средств, и волонтеров.

«Нам звонят матери и говорят: «Возьмите моих детей, я больше не могу». Понятно, что на самом деле это от отчаяния, они просто находятся грани», – сказала BNS Раса Заидовайте из НПО «Детские деревни SOS в Литве» (SOS vaiku kaimai Lietuvoje).

Эта организация оказывает социальную помощь примерно 300 семьям повышенного риска в Литве. Родители в таких семьях пользуются помощью социальных работников, потому что нередко лечатся от психических расстройств, от алкогольной или наркотической зависимости.

Глава подразделения социальных услуг семье Р. Заидовайте говорит, что с введением карантина они перешли на дистанционное общение с семьями, однако в последнее время проблемы обострились, и было принято решение вернуться к живому общению.

НПО «Спасите детей» (Gelbekit vaikus), по словам ее главы Расы Дичпетрене, столкнулась с двумя основными бедами – сокращением пожертвований и возросшей потребностью оказания помощи опекаемым семьям.

«По нашим подсчетам, из-за коронавируса за этот год мы можем потерять примерно 40% пожертвований. Это означает, что за спиной нашей организации находится около 50 дневных центров, которые посещает около тысячи детей. У нас есть обязательства и финансово им помогать, и опекать эти дневные центры. Если мы не выживем, то не сможем помочь этим детям, а за каждым ребенком еще стоит семья, где могут быть и старики, и больные дети», – сказала BNS глава НПО «Спасите детей».

Как говорит Р. Дичпетрене, после закрытия учебных заведений и дневных центров организация стала дистанционно консультировать семьи опекаемых детей и доставлять им продукты питания и самое необходимое.

Многим сейчас сложно свести концы с концами, поэтому любая помощь – хорошее дело. Ученики, которые до карантина обеспечивались бесплатным питанием, сейчас получают сухие пайки. К сожалению, как считают специалисты, если до карантина школы заботились о качестве питания и его пользе, то сейчас эти требования ушли на второй план.

Служба помощи Мальтийского ордена в Литве опекает около 2,6 тыс. пожилых людей, которым, в частности, доставляет домой продукты питания. «С началом карантина нам пришлось пересмотреть свои услуги, и главный вызов – как безопасно доставлять продукты питания. Мы разделили этих людей на две группы – с жизненно важными и менее важными потребностями. Скажем, есть сеньоры, которые горячую еду получают только от нас, и мы по-прежнему это делаем для них», – сказала BNS глава Службы помощи Мальтийского ордена Даля Кедавичене.

Другие пенсионеры горячую еду и сухие пайки с продуктами длительного срока годности получают раз в неделю. «Если раньше мы делали это несколько раз в неделю, то теперь ограничиваем число посещений, волонтеры, которые приносят продукты питания, надевают маски, перчатки, стараются контактировать как можно меньше», – сказала она.

По словам Д. Кедавичене, в обеспечении стариков продуктами питания помогает и частный бизнес.

Глава Литовского Красного Креста Гинтаре Гузявичюте говорит, что обычно волонтеры этой НПО оказывают пожилым людям психологическую поддержку, однако с началом эпидемии они стали обеспечивать часть пенсионеров и продуктами питания.

«Звоним старикам практически каждый второй день, справляемся, как они живут. К тому же мы можем защитить их от распространяющегося вируса, если обеспечим, чтобы они получали на дом товары, продукты, средства, которые им нужны, но сами не ходили в магазин или аптеку», – сказала Г. Гузявичюте BNS.

«Мы выделяем определенный бюджет на неделю каждому старику. Волонтер узнает у пенсионера, что ему нужно, и, располагая этими финансовыми возможностями, относит передачу», – сказала она.

Организация сейчас опекает примерно 400 человек преклонного возраста. По словам главы Красного Креста, на самые необходимые товары неравнодушные люди уже пожертвовали им почти 30 тыс. евро.

Во время карантина пришлось корректировать свою ежедневную деятельность и «Банку продовольствия».

Как и прежде, часть продуктов питания с истекающим сроком реализации из торговых сетей распределяется примерно между 600 неправительственными организациями, однако другую часть, которую до карантина забирали сами люди, теперь приходится развозить по домам.

«Только в Вильнюсе продуктовые пайки доставляем почти тысяче людей. Обычно это пожилые люди, неимущие», – сказала BNS представитель «Банка продовольствия» Мигле Петроните.

Информация «ЛК», BNS