Молодая актриса погибла в ДТП

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На минувшей неделе в ночь на среду, в 00.25, в Вильнюсе, на ул. Антакальне, нетрезвый водитель Hyundai i30 насмерть сбил ехавшую на велосипеде женщину.

Автомобиль врезался в двигавшийся в том же направлении велосипед на ул. Антакальне, в 30 м от перекрестка с ул. М.-К.Огинске. Тело и велосипед оказались на перекрестке, а Hyundai остановился в 100 м за перекрестком. Водитель (1985 г.р.) сказал, что сначала подумал, что у него лопнуло колесо, но потом увидел, что со стороны пассажира разбито стекло. Он остановился и побежал к месту происшествия. Врачам не удалось спасти жизнь 25-летней велосипедистки. Водитель Hyundai был пьян – 1 промилле. В машине с ним ехала молодая женщина.

Как выяснилось позднее, погибла актриса Ина Мария Бартайте, дочь известного литовского режиссера Шарунаса Бартаса, повторив трагическую судьбу своей матери. Ина-Мария родилась во Франции в семье литовского режиссера Шарунаса Бартаса и русской актрисы Екатерины Голубевой. Ее родители познакомились во время съемок фильма «Три дня». Картина вышла на экраны в 1991 году и имела большой успех. Исполнявшая главную роль молодая дебютантка очаровала режиссера.

Екатерина Голубева около десяти лет назад на 45-м году жизни погибла при невыясненных обстоятельствах; выдвигались версии как о несчастном случае, так и о самоубийстве. Тело было найдено в Париже, на станции метро «Пиренеи», поблизости от дома актрисы.

Ина-Мария Бартайте сыграла роли в фильме Шарунаса Бартаса «Мир в наших мечтах» (2015), картине Кристийонаса Вильджюнаса «День Сенеки» (2016) и в фильме «Вальден» (2020) чешского режиссера Бойены Горацковой.

По данным СМИ, автомобилем в состоянии алкогольного опьянения управлял сын известного политика, бывшего члена Сейма и министра Кястутиса Даукшиса Миндаугас. После аварии у водителя диагностировали степень опьянения – около 1 промилле. Уголовный кодекс предусматривает за такое преступление наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ