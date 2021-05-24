Молодежная сборная Литвы по футболу не поедет на матч с Беларусью в Минске

«В отношении этих двух матчей точно есть план не ехать и не играть, а искать каких-то других соперников», – добавил он.

Он также сказал, что в вопросе матчей национальных сборных также придется подождать одобрения UEFA, однако в решении этой организации руководство ЛФФ не сомневается, и что матчи не состоятся.

Соревнования национальной сборной в Минске были намечены на 16 ноября, также в Минске 8 июня должен был состояться контрольный матч молодежной сборной Литвы с белорусскими сверстниками (до 21 года).

Отозвать эти матчи в понедельник призвала и Литовская ассоциация профессиональных футболистов.

Ассоциация профессиональных футболистов (АПФ) призвала Литовскую Федерацию Футбола (ЛФФ) отозвать запланированный на ноябрь матч сборной Литвы с белорусской командой в Минске.

В связи с этим глава ассоциации, бывший футболист Арунас Климавичюс обратился к президенту ЛФФ Томасу Данилявичюсу.

«Вчерашние события показали, что это непрогнозируемая и небезопасная страна не только для граждан Беларуси, но и для наших соотечественников», – говорится в заявлении федерации.

«АПФ призвала Литовскую федерацию футбола выразить свою четкую позицию в этой ситуации, отозвать соревнования и заботиться о том, чтобы в будущем национальные сборные играли только в безопасных государствах», – говорится в нем.

В понедельник генсекретарь ЛФФ Эдгарас Станкявичюс информировал BNS, что соревнования национальной сборной в Минске намечены на 16 ноября, также в Минске 8 июня должен был состояться контрольный матч молодежной сборной Литвы с белорусскими сверстниками (до 21 года).