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Мониторинг радиации

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В случае ядерной аварии на БелАЭС радиоактивное облако достигнет Вильнюса за пару часов, заявила на пресс-конференции временный директор Центра радиационной защиты Рамуне Стасюнайтене. По ее словам, Центр радиационной защиты смоделировал несколько сценариев.

«Хочу отметить, что данные о радиационном фоне со станций раннего предупреждения, конечно же, поступают не со станций, расположенных на территории Беларуси. Литва построила 14 станций раннего оповещения недалеко от границы с Беларусью, чтобы в случае утечки радиоактивных веществ в окружающую среду загрязнение было зафиксировано как можно скорее», – сообщила директор Центра радиационной защиты.

По данным Вильнюсской мэрии, жители забрали в аптеках менее половины таблеток йода, которые они могут бесплатно получить на случай аварии на Белорусской атомной электростанции. По действующему порядку йодид калия должны были раздать жителям до 17 ноября.

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Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

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