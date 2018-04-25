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За поход за cигаретами с диагнозом COVID-19 — год тюрьмы

Nuotrauka BFL/ Tomas Urbelionis

Суд приговорил к одному году тюремного заключения жителя Молетского района, который был инфицирован COVID-19 и нарушил режим самоизоляции. Кроме того, подсудимый обязан бесплатно отработать 70 часов общественно-полезных работ, сообщает LRT. 

Следствие установило, что в августе на предприятии, на котором работал 30-летний мужчина, был зафиксирован очаг коронавирусной инфекции.

После получения положительного результата на тест мужчина был проинформирован о требованиях самоизоляции. Через два дня он решил пойти в магазин за сигаретами. Местные жители сообщили о нарушении старосте, который обратился в правоохранительные органы. Посещение магазина также зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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Мужчина утверждал полиции, что не чувствовал симптомов болезни, поэтому решил, что может пойти в магазин.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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