Мониторинг рынка труда в Литве и за рубежом

По предварительным данным, в целом в ЕС без работы были 14,3 млн человек, сообщает BNS.

Как известно, в Литве с 1 декабря 2021 г. работники некоторых сфер должны профилактически тестироваться на COVID-19 за свой счет. В этой связи представители работодателей отмечают, что непривитые, чтобы не сдавать тесты за свой счет, просто регистрируются в Службе занятости. Работодатели предлагают лишать таких людей определенных льгот. В частности, они предлагают, чтобы клиенты Службы занятости, желающие получать пособие, прививались. В свою очередь, представители профсоюзов просят не забывать, что пособие по безработице — заработано людьми, для этого они платят налоги.

Граждане третьих стран – на рынке труда Литвы

Количество ищущих работу в Литве иностранцев, которые не являются гражданами стран Европейского союза или Европейской ассоциации свободной торговли, возросло на 72%, сообщает литовская Служба занятости.

Получив временный или постоянный вид на жительство, прибывшие получают право не только работать, но и получать другие услуги, доступные гражданам нашей страны. По данным Службы занятости, 1 ноября было зарегистрировано 1,6 тыс. безработных граждан третьих стран.

С 2017 г. расширилась география лиц из третьих стран, ищущих работу в нашей стране: тогда в Службе занятости работу искали граждане из 35 стран, в этом году — уже из 49 стран. Появились ищущие работу из Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Австралии, Коста-Рики, Мексики, Перу, Туниса, Мадагаскара, Гвинеи, Албании, Таиланда и других стран. По словам координатора Службы занятости Милды Гвильдите, нельзя исключать и браки литовцев с гражданами третьих стран.

Большая часть — прибывшие из России (43,4%), Беларуси (16,7%) и Украины (13,4%). Количество безработных граждан Украины в Литве с 2017 г. возросло на 87,3%, Беларуси — 73%, России — 39,3%.

Большую часть ищущих работу лиц в данный момент составляют женщины (57%). Каждый второй безработный из третьих стран — старше 45 лет (53,7%). Молодежь до 29 лет составляет 13,6% зарегистрированных граждан третьих стран. За пять лет в группе ищущих работу граждан третьих стран вдвое возросло количество лиц именно этой возрастной группы.

Большинство зарегистрированных молодых людей — студенты, ищущие работу, совместимую с их учебой. А те, кто заканчивает вузы, часто остаются работать в нашей стране. Если они не получают пособие по безработице и ищут другую работу, они регистрируются в Службе занятости.

У трети зарегистрированных лиц высшее образование (34,3%), у пятой части — профессиональное (21,1%), 44,6% — неквалифицированные работники. Число безработных из третьих стран с профессиональной квалификацией за последние пять лет увеличилось менее всего — на 35% Число безработных без профессионального образования увеличилось на 89,4%, а число лиц с высшим образованием — на 80,8%.

В этом году большинство лиц, зарегистрированных в Службе занятости и имеющих иностранное гражданство, были трудоустроены в качестве неквалифицированных рабочих (38%). Большинство квалифицированных специалистов выбрали работу водителя грузовиков (31,6%). Должность менеджера по продажам была самой популярной среди специалистов — ее выбрали 15,6% граждан третьих стран.

Информация «ЛК», BNS