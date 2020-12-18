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Мошенник под видом звезды спорта

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Популярностью баскетбола в Литве воспользовался аферист. Вильнюсский участковый суд заключил под стражу на три месяца молодого человека, который выдавал себя за известного баскетболиста каунасского «Жальгириса». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Литвы.

Если ты похож на звезду спорта, то почему бы этим не воспользоваться?! Видимо, так подумал мошенник. Парень долгое время выдавал себя за разыгрывающего «Жальгириса» Рокаса Йокубайтиса, который в этом году должен был оказаться в НБА, но снял свою кандидатуру. 

Псевдобаскетболист знакомился с девушками через сайт интернет-знакомств Tinder и приезжал на встречу в экипировке каунасского клуба. Также для пущей убедительности мошенник использовал для передвижения автомобиль с символикой «Жальгириса».

Мужчина хорошо готовился, чтобы сыграть свою роль. В частности, рассказывал девушкам различную информацию из внутренней жизни команды, а также присылал видео из отеля, где «Жальгирис» ночевал перед матчами Евролиги. После двух месяцев встреч с девушкой мошенник рассказывал ей грустную историю о проблемах с налогами и просил 10 тысяч евро взаймы.

Но одна из девушек оказалась не робкого десятка – залезла в телефон самозванца и поняла, что он не Рокас Йокубайтис. Она обратилась в полицию, и мошенник был задержан. Как рассказал настоящий Йокубайтис, эта история должна предостеречь других людей от мошенничества подобного рода.

Подозревается, что 23-летний молодой человек познакомился с девушкой с целью приобретения обманным путем чужой дорогостоящей собственности и намеренно выдавал себя за известного спортсмена. Злоумышленник выманил у пострадавшей более 10 тысяч евро, завоевав ее доверие с помощью вымышленных историй о его «спортивной деятельности» и якобы трудном финансовом положении.

Обращаясь к суду по поводу назначения меры пресечения в виде задержания, прокурор отметил, что молодой человек совершил новое тяжкое преступление в период отсрочки лишения свободы, назначенного предыдущим приговором суда за мошенничество.

Кроме того, в отношении него ведется досудебное расследование, в котором мужчина подозревается в совершении 18 уголовных преступлений аналогичного характера.

«Эти данные, а также тот факт, что у молодого человека нет законного источника средств к существованию, позволяют обоснованно считать, что он может совершать новые преступления, находясь на свободе. Задержание обеспечит участие подозреваемого в разбирательстве, беспрепятственное досудебное следствие, судебное разбирательство, а также предотвращение новых уголовных преступлений», – говорится в сообщении прокуратуры.

Суд принял к сведению доводы, изложенные в заявлении прокурора, и назначил подозреваемому самое строгое наказание — задержание на три месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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