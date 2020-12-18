Подневольный труд

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Существует множество видов торговли людьми, а с появлением интернета способов совершить преступление становится все больше.

В Радвилишкском районе выявили семь человек, которые могли стать жертвами торговли людьми. Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции Литвы.

В Радвилишкском районе, в селе Бейноришкис, после объявленной в телепередаче информации о том, что людей держат по принуждению и у них отобраны личные документы, еще в октябре этого года было начато расследование.

В ходе проверки первичной информации в усадьбе сотрудники обнаружили и изъяли препараты, которые, возможно, являются психотропными. Всего было изъято около 3 тысяч таблеток.

В рамках досудебного расследования было установлено, что с 2016 года людей содержали против их воли в разных городах Литвы. Предполагается, что их заставляли работать, они голодали, их лишили документов, удостоверяющих личность. Также были выявлены другие потенциальные жертвы, которые были незаконно и против своей воли, возможно, подвергнуты психотропному воздействию, содержались в различных частях Литвы, были вынуждены работать на различных работах. Злоумышленники воспользовались их беспомощностью и отсутствием навыков социальной жизни.

По данным полиции, нарушители использовали их льготы, открывали от их имени банковские счета и брали ссуды от их имени.

Всего было выявлено семь пострадавших – это мужчины и женщины в возрасте от 40 до 70 лет. Правоохранители не исключают, что количество пострадавших может увеличиться.

Полиция задержала двух подозреваемых – женщину 1959 г.р. и мужчину 1996 г.р. После семи обысков в Вильнюсе, Каунасе и Радвилишкском районе было обнаружено и изъято большое количество психотропных препаратов, документов, имеющих отношение к расследованию, и других вещественных доказательств. Задержанные жители Каунаса ранее были осуждены за различные имущественные и насильственные преступления.

Каунасский городской участковый суд приговорил их к трем месяцам заключения.

Случаи рабского труда фиксируются как в Литве, так и за границей.

Полиция предупреждает, что жертвой торговли людьми может стать любой, но определенные группы людей вовлечь в принудительный труд легче. Под различными предлогами у них выманивают паспорта, заставляя работать лишь за кров и скудное питание.

Чаще всего жертвами становятся люди без образования, живущие в бедности, в неблагополучных семьях, жертвы физического или эмоционального насилия. Это могут быть бездомные взрослые и сбежавшие из дома дети, люди с инвалидностью. Нередко это иностранцы, особенно если они находятся в стране нелегально.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ