  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Простой на предприятиях во время карантина

Подробнее...
default image
Праздники в семейном кругу

Подробнее...
default image
Финансовая помощь бизнесу

Подробнее...
водительское удостоверение
Подтверждать личность в Литве будет и водительское удостоверение

Подробнее...
default image
Режим самоизоляции

Подробнее...
default image
В декабре завершаются выплаты единовременных пособий

Подробнее...
default image
Развитие инфраструктуры города

Подробнее...
default image
Д. Крейвис: Балтийским странам продолжает грозить энергетический шантаж

Подробнее...
default image
Мошенник под видом звезды спорта

Подробнее...
default image
Названы лауреаты Национальной премии в области культуры

Подробнее...
default image
Хакерская атака с распространением ложных новостей

Подробнее...
default image
Вильнюс – лидер в мировом «зеленом» рейтинге

Подробнее...
default image
Подневольный труд

Подробнее...
default image
В усадьбе – тайник с контрабандой

Подробнее...
default image
Рождество 2020: праздничный стол - скромнее, но подарки - дороже

Подробнее...
default image
Рождество на балконе

Подробнее...
default image
Нечаянная Радость

Подробнее...
default image
Найт

Подробнее...
default image
Литва и Польша договорились сохранять внимание к обществу Беларуси

Подробнее...
default image
Путину запрещено посещать Олимпиаду и чемпионаты мира - CAS

Подробнее...
default image
Нет возможности остановить коронавирус в местах лишения свободы – глава департамента

Подробнее...
default image
В. Чмилите-Нильсен: думаю, что комментантский час не потребуется

Подробнее...
default image
Сейм снял правовую неприкосновенность с П. Гражулиса и В. Гапшиса

Подробнее...
default image
Под санкции США попали десятки китайских компаний

Подробнее...
default image
Торговые сети: ограничения ассортимента чреваты хаосом

Подробнее...
default image
А. Армонайте: помощь бизнесу планируется согласовать с ЕК до праздников

Подробнее...
default image
Эксперты ООН: трудовые мигранты должны наравне со всеми пройти вакцинацию от COVID-19

Подробнее...
Василяускас
Глава Банка Литвы: помощь бизнесу уже должна стать целевой

Подробнее...
default image
ЕК отказалась комментировать утечку данных о ценах вакцин для ЕС

Подробнее...
default image
Шведская крона стала лучшей основной валютой мира в 2020 году

Подробнее...
default image
В Литву прибыл по ротации новый военный контингент США – Минобороны

Подробнее...
default image
Между ЕС и Лондоном остаются большие разногласия

Подробнее...
default image
Миниобороны Литвы предупреждает о ложной новости принудительной вакцинации военными

Подробнее...
default image
Г. Скайсте: в следующем году будем искать решения по обузданию дефицита и долга

Подробнее...
default image
Pfizer и Moderna не будут ответственны за побочные эффекты вакцины - СМИ

Подробнее...
default image
Генсек ООН призвал страны объявить ЧП в области климата

Подробнее...
default image
А. Дулькис: на вакцины от ковида в бюджет заложено 65 млн евро, первые - через неделю

Подробнее...
default image
Польша вводит комендантский час в новогоднюю ночь

Подробнее...
default image
Сейм Литвы удостоил Премии свободы белорусскую оппозицию

Подробнее...
вирус
За минувшие сутки в Литве подтверждено 3181 заражение коронавирусом, умерли 39 человек

Подробнее...
TOP,Происшествия

Подневольный труд

Фото pixabay.com

Существует множество видов торговли людьми, а с появлением интернета способов совершить преступление становится все больше. 

В Радвилишкском районе выявили семь человек, которые могли стать жертвами торговли людьми. Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции Литвы.

В Радвилишкском районе, в селе Бейноришкис, после объявленной в телепередаче информации о том, что людей держат по принуждению и у них отобраны личные документы, еще в октябре этого года было начато расследование.

В ходе проверки первичной информации в усадьбе сотрудники обнаружили и изъяли препараты, которые, возможно, являются психотропными. Всего было изъято около 3 тысяч таблеток.

В рамках досудебного расследования было установлено, что с 2016 года людей содержали против их воли в разных городах Литвы. Предполагается, что их заставляли работать, они голодали, их лишили документов, удостоверяющих личность. Также были выявлены другие потенциальные жертвы, которые были незаконно и против своей воли, возможно, подвергнуты психотропному воздействию, содержались в различных частях Литвы, были вынуждены работать на различных работах. Злоумышленники воспользовались их беспомощностью и отсутствием навыков социальной жизни.

По данным полиции, нарушители использовали их льготы, открывали от их имени банковские счета и брали ссуды от их имени.

Всего было выявлено семь пострадавших – это мужчины и женщины в возрасте от 40 до 70 лет. Правоохранители не исключают, что количество пострадавших может увеличиться.

Полиция задержала двух подозреваемых – женщину 1959 г.р. и мужчину 1996 г.р. После семи обысков в Вильнюсе, Каунасе и Радвилишкском районе было обнаружено и изъято большое количество психотропных препаратов, документов, имеющих отношение к расследованию, и других вещественных доказательств. Задержанные жители Каунаса ранее были осуждены за различные имущественные и насильственные преступления.

Каунасский городской участковый суд приговорил их к трем месяцам заключения.

Случаи рабского труда фиксируются как в Литве, так и за границей. 

Полиция предупреждает, что жертвой торговли людьми может стать любой, но определенные группы людей вовлечь в принудительный труд легче. Под различными предлогами у них выманивают паспорта, заставляя работать лишь за кров и скудное питание.

Чаще всего жертвами становятся люди без образования, живущие в бедности, в неблагополучных семьях, жертвы физического или эмоционального насилия. Это могут быть бездомные взрослые и сбежавшие из дома дети, люди с инвалидностью. Нередко это иностранцы, особенно если они находятся в стране нелегально.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.