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Вильнюс – лидер в мировом «зеленом» рейтинге

Darnaus judumo Vilniuje nuotraukos / Kastyčio Mačiūno

Вильнюс был признан одним из самых зеленых городов в Европе в рейтинге компании Husqvarna.

Исследование показало, что 62% общей площади Вильнюса составляют зеленые зоны (и это без учета сельскохозяйственных угодий), по этому показателю Вильнюс занимает третье место в мире.

Международный рейтинг Husqvarna включает 155 городов из 60 стран мира. Исследование плотности зеленых насаждений городов проводится на основании спутниковых снимков. Этот проект родился несколько лет назад, чтобы помочь городам по всему миру защитить зеленые насаждения. Зеленые зоны необходимы не только для борьбы с загрязнением, но и для рекреационных целей, занятий спортом и поддержания психологического здоровья. По мере роста городов вместо зеленых насаждений в мегаполисах все чаще появляются здания, дороги и другие сооружения, поэтому это исследование позволяет увидеть истинную картину и определить, как изменяются зеленые зоны городов. 

Принимая во внимание обилие, пропорции, распределение и состояние зелени, было выявлено, что до 49% площади Вильнюса занимают деревья, 12% — луга, 1% — водоемы и 37% — здания, дороги, автостоянки и др.

В рейтинге самых зеленых городов мира литовскую столицу обогнал город Шарлотт в американском штате Северная Каролина, второе место занял Дурбан (ЮАР). Дортмунд (Германия) и Краков (Польша) также вошли в пятерку зеленых городов.

Для сравнения, наши балтийские соседи оказались далеко позади нас. По итогам столица Эстонии Таллин заняла 56-е место, а Рига находится на 102-м.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс выразил удовлетворение тем, что постоянные усилия по созданию зеленой столицы получили международное признание.

Сообщается, что, хотя во многих городах мира за последний год произошло увеличение площади зеленых насаждений, общий их объем в городах уменьшился на 0,01%, или на 14 млн кв. метров. Городам Европы, Латинской Америки, Южной и Западной Азии удалось увеличить свои зеленые площади на 40 млн кв. метров, между тем Китай потерял  52 млн кв. метров зеленых насаждений.

Информация «ЛК», vilnius.lt                  

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