Мощности терминала СПГ в Клайпеде можно будет резервировать более чем на 5 лет

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Мощности Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) можно будет зарезервировать более чем на пять лет.

В пятницу Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) утвердил предложенные оператором терминала -компанией Klaipedos nafta поправки к правилам использования терминалов, согласно которым его пользователи смогут резервировать долгосрочные (не менее пяти лет),годовые мощности по дегазации СПГ и мощности текущего года, причисляемые к неотложным мощностям разгазификации на рынке СПГ.