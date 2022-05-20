Мощности терминала СПГ в Клайпеде можно будет резервировать более чем на 5 лет

Мощности Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) можно будет зарезервировать более чем на пять лет.
В пятницу Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) утвердил предложенные оператором терминала -компанией Klaipedos nafta поправки к правилам использования терминалов, согласно которым его пользователи смогут резервировать долгосрочные (не менее пяти лет),годовые мощности по дегазации СПГ и мощности текущего года, причисляемые к неотложным мощностям разгазификации на рынке СПГ.
В интервью BNS генеральный директор компании Дарюс Шиленскис ранее заявлял, что аукцион на резервирование долгосрочных мощностей планируется объявить в июне.
Регулятор также поддержал предложение унифицировать газовый и календарный годы. Газовый год сейчас начинается с 1 октября и заканчивается 30 сентября последующего года.
В этом газовом году заказчики зарезервировали 23,9 ТВтч мощностей литовского СПГ-терминала.
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