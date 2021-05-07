Мотоцикл — не игрушка

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Дорожно-транспортные происшествия с участием мототранспорта являются самыми опасными и травматичными, а также отличаются особой тяжестью последствий. Мотоциклист защищен лишь шлемом. Любая неровность на дороге, невнимательность во время движения могут стать причиной необратимой ситуации. И даже многолетний стаж вождения и опыт езды в экстремальных условиях не могут гарантировать стопроцентную защиту от смертельных «дорожных ловушек».

Дирекция автомобильных дорог Литвы проанализировала данные о дорожно-транспортных происшествиях в 2020 году, в которых погибли мотоциклисты, и составила портрет жертвы ДТП.

Среднестатистическими жертвами подобных ДТП становятся подростки и молодые люди в возрасте от 21 до 30 лет, погибшие на районной дороге весной или летом, в воскресенье, в светлое время суток (с 15:00 до 18:00). Лихачество, помноженное на неопытность, становится причиной смерти или тяжелых травм. Если автоаварии зачастую ограничиваются ремонтом, то мотоциклист платит за беспечность своим здоровьем, а часто и жизнью.

«Статистический портрет погибшего водителя мотоцикла составляется впервые, и пока проанализированы статистические данные только за один год. Однако и дальше будут вестись наблюдения за тенденциями в дорожно-транспортных происшествиях, а портрет погибшего водителя мотоцикла планируется обновить через год. С учетом полученных данных и составленных портретов жертв дорожно-транспортных происшествий планируются просветительские мероприятия по безопасности дорожного движения, выбираются средства коммуникации», – сказал директор Дирекции автомобильных дорог Ремигиюс Липкявичюс.

Ведомство указывает, что при езде на мотоцикле водитель и пассажир должны использовать защитные средства (мотоциклетные шлемы, средства для защиты глаз). Одежда должна быть яркой, чтобы мотоциклиста было видно издалека.

Важно помнить, что после длительного перерыва навыки вождения могут ухудшиться, а время реакции – замедлиться, поэтому важно выбирать безопасную скорость и не переоценивать свои возможности. Всегда необходимо оценивать погоду и условия движения, так как асфальт все еще холодный при движении по утрам, поэтому сцепление шин с дорожным покрытием оставляет желать лучшего, а это означает, что нужно держаться на большем расстоянии от других транспортных средств.

Каждый участник дорожного движения должен внимательно следить за транспортной средой, напомнили в ведомстве. Мотоциклисты не являются исключением. Перед тем как совершить какой-либо маневр, они должны убедиться, что их видят другие водители.

По предварительным данным Службы дорожной полиции Литвы, в 2020 году на дорогах Литвы погибли 17 водителей мотоциклов, что на два человека меньше по сравнению со статистикой 2019 года.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ