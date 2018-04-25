«Мудрость и ответственность уходят из государства»

Все это можно охарактеризовать высказыванием одного из министров о том, что новые налоги – это общественный дискурс, направленный на изменения в поведении общества. Он прав. Изменения в поведении общества действительно произойдут, общество в очередной раз почувствует себя обманутым и поймет, что в этом государстве гражданин не может верить никому, что если его кто-то обманет, то прежде всего это будет государство. Общность, которая должна объединять людей для создания более стабильного благосостояния, которая должна вести всех нас к общему прогрессу, сейчас начала распадаться.

О самом принципе, как действует государство, как принимаются решения, соблюдаются ли договоренности, могут ли граждане доверять государству, если его решения меняются в зависимости от политических циклов, оцениваются ли последствия принимаемых решений, каково их влияние на экономику, на развитие предпринимательства, на инвестиции – об этом никто не говорит и тем более не думает.

Более двух лет назад премьер сказал, что никакие налоги не будут изменяться, но уже через год ситуация изменилась, появились тектонические изменения в налоговой системе. Тогда много дискутировали об изменении налогов, правительство декларировало, что во время этой каденции больше ничего не будет меняться. Более того, правительство, представители конфедераций предпринимательства, руководители профсоюзов подписали национальное соглашение о прогрессивных налогах в Литве, в котором договорились повышать уровень жизни в стране, увеличивать привлекательность рынка труда, создавать конкурентоспособную экономику. В договоренности четко декларировано, что будут руководствоваться принципом, когда одни налоги будут повышаться за счет уменьшения других налогов, что бы это не увеличивало общую налоговую тяготу. Сейчас мы видим, что договоренность не соблюдается и никакая подпись в этом государстве, даже подпись руководителей, ничего не значит. Так о каком же доверии мы можем говорить? Политики вносят изменения в принятые ими же законы: законом утверждено, что налоговые изменения вступают в силу не ранее, чем через полгода, а сейчас сама власть в этом законе нарушает фиксированные обязательства, принимая решения в срочном порядке.

За счет новых изменений и налогов планируется собрать в бюджет 180 млн евро. Это небольшая сумма, которую государство могло бы собрать за счет оптимизации своей деятельности и решений. Власть признает недовольство эффективностью, но вместо решений этих вопросов в очередной раз пошли по самому легкому пути – сунуть руку в карман работающего человека и таким образом решить проблемы. О существенных вопросах, о том, как мы будем расходовать эти собранные деньги, никто не говорит. Власть даже не думает, как будут сохраняться деньги налогоплательщиков и насколько ответственно эти деньги будут расходоваться. Все понимают, что необходимо выделить средства группам наименее социально защищенных людей, но государство имеет возможности найти средства на это, не облагая новыми налогами работающих людей, которые, как кажется, становятся виновными только потому, что они работают.

Уже сейчас декларируется, что не собрано более 1 млрд евро НДС от запланированного, планы собрать миллионы евро из теневой экономики тоже куда-то ушли, и о них не говорят. Парадокс нашего государства заключается в том, что с каждым годом увеличивается число незанятых рабочих мест, а тем самым увеличивается количество безработных. За пять лет, когда маркетинг постоянно говорил о нехватке рабочей силы, количество людей, получающих пособия, увеличилось с 43 тыс. до 60 тыс. А с учетом нынешних установок армия получающих пособия будет только увеличиваться. Технологические изменения требуют все больше квалифицированных и образованных людей. Поэтому мы должны поощрять граждан, чтобы они обновляли свои знания, повышали квалификацию.

Никто не говорит о возможности работать на себя, о создании рынка труда, об эффективно действующей системе переквалификации работников. В 2018 г. на программы увеличения занятости было выделено 7,76 млн евро, но только 27 проц. безработных, окончивших программу, трудоустроились, а спустя три месяца на рынке труда их осталось только 6 проц. Все уже не первый год говорят о том, что из-за непрозрачной и неэффективной системы общественных закупок государство ежегодно теряет около 1 млрд евро. Добавим еще неэффективную систему здравоохранения, порочный механизм составления бюджета, список подобных недостатков можно продолжать и продолжать. А вот что говорит Госконтроль: в Литве почти 30 лет действует система программ фиксированного финансирования. В 2018 г. этим способом без переговоров на финансируемые программы было выделено почти 706 млн евро, что составляло 5 проц. расходов всего государственного бюджета. Более половины программ в системе финансирования действуют на протяжении 16 лет. Однако цели и критерии применения способа финансирования не установлены при утверждении или изменении размера средств, выделяемых на эти программы, никогда не опирались на анализ расходов и пользы, не учитывались результаты деятельности. Остатки неиспользованных средств всех программ фиксированного финансирования, которые необязательно было возвращать в бюджет государства, в 2018 г. составили почти 208 млн евро. Если бы подобным образом действовало частное предприятие, то оно давно бы уже объявило себя банкротом.

Все приведенные примеры говорят о том, что крайне необходима реформа управления, в конце концов, необходимо договориться, какие долгосрочные цели преследуют налоговые реформы, и только тогда принимать решения. Но такие шаги были бы не популярны, а для этого необходимо политическое лидерство, которого недостает в нашем государстве.

Наше общество до сих пор не отделалось от недоверия к власти, которое пришло с советских времен. Нынешняя ситуация вызывает у людей еще большую апатию. Принимая непрогнозируемые, непонятные решения, изменяя свою позицию, власть только огорчает людей, особенно самую активную и деятельную часть общества, которая является движущей силой государства. Мы легкой рукой перечеркиваем все то, что растили годами. Ведь с ростом экономики растет и доверие людей, что в этом государстве у человека есть будущее, что он может что-то создавать и действовать самостоятельно. Но когда все планы и надежды гибнут из-за близорукости политической элиты, нехватки ответственности, непрогнозируемых действий, то о какой сплоченности и сознательности общества можно говорить. Человек снова начинает действовать и жить так, как он это понимает.

У нас много прекрасной и амбициозной молодежи, для которой надо создать условия реализовать свои идеи, создать основу для действия именно здесь. А разве политики, которые постоянно говорят только о справедливом распределении, которые каждые полгода меняют законы, разве они поощряют молодых людей заниматься на родине бизнесом, развивать свои идеи. Думаю, что нет, потому что доверие молодежи к государству уменьшается с каждым днем. А еще когда они видят подобные непрогнозируемые действия, то у молодых людей срабатывает только один инстинкт – «бери и беги».

Молодые люди, живя в подобной зоне краткосрочных политических амбиций, не видят смысла создавать здесь свое будущее. Граждане вряд ли будут иметь смысл идти на выборы, потому что каждое новое поколение политиков все более девальвирует само звание политиков. Предприниматели уже устали доказывать в этом государстве свою необходимость и смотрят, где можно было бы развивать свой промысел в стабильной и прогнозируемой среде. Такое оно государство нашего благосостояния.

Робертас ДАРГИС, президент Конфедерации промышленников Литвы

Досье

Президент Конфедерации промышленников Литвы Робертас Даргис родился в 1960 году в Иркутской области (Россия).

В 1978 году закончил среднюю школу в Мажейкяй, в 1983 году – Вильнюсский инженерно-строительный институт. Работал на Круонисской гидроаккумулирующей электростанции, на Кайшядорской электростанции. В 1992 – 1993 гг. – заместитель генерального директора экспериментального проектного и строительного объединения «Monolitas». С 1993 года — генеральный директор группы предприятий ЗАО «Eika».

В 2000 – 2001 гг. — канцлер в правительстве Роландаса Паксаса, в 2001 – 2003 гг. – общественный советник президента В. Адамкуса, в 2003 – 2004 гг. – преподаватель Вильнюсского технического университета, в 2007- 2008 гг. – общественный советник премьера Гядиминаса Киркиласа.

С 2001 по 2013 гг. президент объединения любителей парусного спорта Литвы. С 2006 года — президент Ассоциации предприятий недвижимого имущества Литвы. С 2012 года — президент Конфедерации промышленников Литвы.

Женат, трое детей.